Bakan Çavuşoğlu: Onlar da Atatürk'ü kullanmaya başladı (2)

ESNAFLA BULUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer İlçesi’nde STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşmasının ardından otel çalışanlarıyla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra ilçe merkezindeki Kemer Tur Taksi Durağı’na geçti. Burada taksi esnafıyla görüşen Bakan Çavuşoğlu, sorunları dinledi ve hükümetin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu esnaftan ve kendisini dinlemeye gelenlerden referandumda ‘evet’ oyu vermesini istedi.

‘RUSYA İÇİN 5 TANE LAZIM’

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından buradakilerle çektirdi. Yanına gelen bölge esnafından Ziya Çakallıoğlu ve Rus asıllı eşi Julia Çakallıoğlu ile özçekim yapan Bakan Çavuşoğlu, 15 yıllık evli olan çiftin 3 çocukları olduğunu öğrendi. Çavuşoğlu, iyi derece Türkçe bilen Julia Çakallıoğlu’na, “3 çocuk yetmez. Bir kere Rusya için 5 tane lazım. Orada nüfus azalıyor. Cumhurbaşkanımız, Putin’e tavsiye ediyor ‘Ben 3 dedim, en az 3 dedim, sen en az 5 demelisin’ diyor” dedi.

RUSÇA SINAV YAPTI

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Ziya Çakallıoğlu’na Rusçayı nasıl öğrendiğini sordu. Çakallıoğlu’nun “Eşimden ve kaynanamdan ders aldım” demesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, tabak, kaşık, tavan ve ayak gibi kelimelerin Rusça karşılığını sordu. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Julia Çakallıoğlu’na dönerek, “Sen bunu alırken hiç sınav yapmadın mı” diye espri yaptı.

Bakan Çavuşoğlu’na toplantı sonunda Spor Toto 3’üncü Lig ekibi Kemerspor 2003 Başkanı İsmail Selami Minta ve Başkan Yardımcısı Durmuş Can tarafından üzerinde adının yazılı olduğu forma ile atkı hediye etti.

DHA