Bakan Çavuşoğlu: Onlar da Atatürk'ü kullanmaya başladı (3)

'18 MADDEYİ VATANDAŞIN SADECE YÜZDE 20'Sİ OKUDU'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Memur Sen ve bağlı sendika kollarının Türkiye genelindeki tüm yöneticilerinin katılımıyla Antalya'da düzenlediği 'Memur Sen'e Davet Tercihimiz Evet' toplantısına katıldı. Kepez İlçesi'ndeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Menderes Türel, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ak Parti Antalya İl Başkanı Hüseyin Samani ve sendika yönetici kamu çalışanları katıldı.

Sendika yönetici ve üyesi kamu çalışanlarına seslenen Bakan Çavuşoğlu, Memur Sen'i övdü. Türkiye'nin sorumluluğunun sadece kendi sınırlarında değil, bugün dünyada 2 milyara yakın ümmetin sorumluluğu olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin daha istikrarlı olması için anayasa değişikliğine gidildiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 100'üncü yılı 2023'e, İstanbul'un fethinin 600'üncü yıl dönümü 2053'e, Anadolu'ya ayak basışımızın 1000'inci yılı 1071'e Türkiye'nin planlarla, projelerle gitmesi gerektiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU BİLMEDEN GÜZEL İFADE ETTİ

Türkiye'nin içeride ve dışarda hainlere rağmen dimdik, emin adımlarla yürüdüğünü, bunun da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasından dolayı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Peki ya Recep Tayyip Erdoğan sonrası ya Ak Parti tek başına iktidara gelemedi. Olabilir, demokrasi bu. O yüzden sistemi güçlendirmemiz lazım. Her ülkenin bir sistemi var. Bizim sistemimizin ne olduğunu tarif edebilin var mı Bir taraftan parlamenter bir taraftan da cumhurbaşkanlığı sistemi var. Yarın bir cumhurbaşkanı diyebilir ki 'her hafta bakanlar kurluna ben başkanlık yapacağım.' Başbakan derki 'bu yetkim', cumhurbaşkanı da der 'benim de yetkim.' Krize sebep olmaz mı Kılıçdaroğlu ne güzel bilmeden ifade etti. 'Farklı farklı olursa kriz çıkar diye" dedi.

TÜRKİYE BİRİSİNİ TERCİH ETMELİ

Bugünkü noktada Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka iki sistemle gitmesinin mümkün olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, “Birisini tercih etmesi lazım. Tam parlamenter sistem ya da cumhurbaşkanlığı sistemi Tam parlamenter sistem için cumhurbaşkanının yetkilerinin tamamının alınması lazım ve sembolik olarak kalabilir. Bunu yapamıyorsak bu yeni sistemi hayata geçirmemiz lazım. Bu getireceğimiz sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır. Bu sisteme asıl Recep Tayyip Erdoğan sonrası ihtiyaç olacaktır. Bunu inanarak söylüyorum, öyle hamaset olsun diye söylemiyorum" diye konuştu.

"18 MADDEYİ HERKES OKUSUN"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 18 maddelik yeni anayasa paketini ortalama vatandaşların sadece yüzde 20'sinin okuduğunu da belirterek, “Okumadığı için de kara propagandadan etkilenebilir. Her bir vatandaşımız ulaşıp bu 18 maddenin hepsini okusun. 'Hayır' diyecekse de okuyarak hayır desin. Ama nefsine yenilerek PKK, FETÖ'yle aynı saflarda olmasınlar. Özellikle MHP içinde Bahçeli'ye kızıp da dağdaki teröristi sevindirmesin. Mesele bayrak, devlet meselesi. Parti içinde hesap sonra da görülür" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, anketlerin 'evet' oylarının yüzde 60'a doğru gittiğini gösterdiğini de belirterek, “Ben hissiyatımı söylüyorum, 63 olacak inşallah" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

DHA