Bakan Çavuşoğlu'dan, başörtü çıkartma tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da stant açan Ak Parti Gençlik Kolları'na mensup başörtülü kızlara, 'Hayır' çalışması yapan bir grubun müdahale ederek zorla başörtülerini çıkardığını söyledi. Çavuşoğlu, "Bu affedersiniz hayvanlık. Bunlara insan denmez. 'Hayır' çalışmanı git başka yerde yap" diye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası'nda Sivil Düşünce Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Anayasa değişikliği paketi konusunda bilgi veren Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının başında, Işıklar Semti'nde 'Hayır' çalışması yapan bir grup tarafından AK Parti Gençlik Kolları'na mensup kızların başörtülerinin çıkartıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Ak Parti Gençlik Kollarımız Işıklar Semtinde stant açmış. Orada başörtülü kızlarımız var. Başörtülü kızlarımızın başörtülerini zorla çıkarmışlar. İnsanlık bu mu işte Bu affedersiniz hayvanlık. Bunlara 'İnsan' denmez. 'Hayır' çalışmanı git sen de başka yerde yap. Bunların laiklik anlayışı bu" diye konuştu.

'İLLE BENİM GİBİ YAŞAYACAKSIN' ZİHNİYETİ

Bu zihniyetin 'İlle benim gibi yaşayacaksın' zihniyeti olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir gün Antalya'da Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne gittim. Bana oradaki üniversiteli bir hanımefendi diyor ki, 'Mevlüt bey nasıl oluyor da başörtülü bir kadın araba kullanır Nasıl oluyor, başörtülü bir kadın gördüm 5 yıldızlı bir otelde' diyor. 'Hanımefendi bakın' dedim. 'Bir tek sen mi çalışıyorsun Başörtülü bir hanımefendi iş kuramaz mı, ticaret yapamaz mı, akademisyen olamaz mı, o insan değil mi Senin gittiğin yere o niye gidemesin' İşte bu zihniyetleri değiştiriyoruz. Bunların anlayışı bu. Türkiye Cumhuriyeti laik kalacakmış. Bir hizmetin var mı, bir hayalin var mı söyle. Yok. Senin cumhuriyete hizmetin yok. Bunlar var ya ancak Cumhuriyetten geçinenler. Cumhuriyetin üzerinde kambur, yük. Atatürk'ten geçinir, Atatürk'ün ilkelerine hiç hizmeti yoktur. Atatürk'ün gösterdiği hedeflere doğru da hiçbir şeyleri yoktur. Atatürk'ten geçin, cumhuriyetten geçin. Kendisini eleştirince de 'Sen Atatürk düşmanısın' diyor. Atatürk'e niye düşman olayım Ben seni eleştiriyorum. Senin zihniyetini eleştiriyorum. O yüzden bu tür boş, yalan, dolan, iftira."

TARAFLAR KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDU

Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısında anlattığı olay, bugün Antalya'da saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Işıklar Semti civarında stant açan Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri, yoldan geçen Rahşan Karasu ile kızı Zehra Özer'e üzerinde 'evet' yazılı broşür uzattı. İddiaya göre Rahşan Karasu broşürü yırtıp Ak Partililerin üzerine fırlatıp, başörtülerini çekti ve hakaret etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra polisin olay yerine gelmesiyle taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Ak Partili grupta yer alan Yasemin Kenan ve Nurcan Şekercioğlu, başörtülerini çıkartmaya çalıştıklarını iddia ettikleri anne- kızdan şikayetçi oldu. Rahşan Karasu ile kızı Zehra Özer de onlardan şikayetçi oldu. Taraflar, ifadelerine başvurulmak üzere Yenikapı Polis Merkezi'ne götürüldü.

DHA