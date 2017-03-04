Bakan Çelik: Almanya'yı demokrasi korkusu sardı (2)

SEÇİM KOORDİNASYAN MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

AB Bakanı ve Baş Müzakareci Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ve AK Parti İl Başkanı Bülent Delican'la birlikte AK Parti Buca İlçe Seçim Koordinasyan Merkezi açılışına katıldı. Önce elindeki Türk bayrağını sallayan ve partililerin coşkusuna katılan Çelik, daha sonra da kendisine verilen buketteki çiçekleri tek tek onlara attı. Çelik, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi döneminde iktidarda farklı partilerden bakanların olduğu koalisyon hükümeti olması durumunda darbenin engellenemeyebileceğini, çok şehitler verilebileceğini söyledi. Çelik, "Adalet ve İçişleri Bakanı farklı partilerden olup farklı talimatlar verseydi başaramayabilirdik. Türkiye'de istikrar olduğu için, nasıl yönetileceğini bilen kadrolar olduğu için engellenebildi" dedi.

Anayasa değişikliğinin diktatörlükle yol açacağı iddialarına da yanıt veren Ömer Çelik, "Kim ki diktatörlükten bahseder, Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye böyle bir iftira atarsa, ona, eğer diktatör resmi görmek istiyorsa aynaya bakmasını söyleyin. Herhangi bir siyasi parti AK Parti'ye diktatörlük yakıştırması yaparsa, kendisi aynaya bakacak" diye konuştu. Anayasa değişikliğiyle ilgili "Güvenoyu kaldırılıyor. Gensoru kaldırılıyor" eleştirilerine yanıt veren Çelik, milletin Cumhurbaşkanı'nın kim olduğuna karar verdiği gün Hükümet'in de milletten güvenoyu almış olacağını söyledi. Çelik "Hükümetin kurulmasıyla ilgili yetki yeni sistemde millete veriliyor" dedi.

"PARLAMENTOLARINA SALDIRILSAYDI AB ÜLKELERİ NE YAPARDI"

Bakan Ömer Çelik, Türkiye'nin siyasi krizlere girmesinin istendiğini söyledi. Almanya ve Hollanda'da Türk bakanların toplantılarına izin verilmediğini belirten Çelik, "Niye muhalefete veriyor da bize vermiyor. Cumhurbaşkanımız'ın telekonferansla konuşmasına izin verilmiyor ama Kandil'den Cemil Bayık'a telekonferans izni veriliyor. AB demokrasi, insan hakları, toplantı ve yürüyüş hakları konusunda geriye gidiyor. Uzun zamandır demokrasi konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkıyorlar. Bu milletin 15 Temmuz'da yaptığı demokrasi tarihini yeniden yazmaktır. Demokrasi tarihini temize çekmiştir. Gelsinler bu milletten demokrasinin nasıl kurulacağını öğrensinler. Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla bu millet sokaklara çıktı. Avrupa ülkelerine soruyorum. Demokrasinin saldırıyla uğrasa, Almanya, Fransa parlamentosu saldırıya uğrasa, Eyfel Kulesini tanklar kuşatsa, sivil insanlar öldürülse hangi tedbirleri alırdınız Türkiye'nin aldığı tedbirlerin daha fazlasını alırdınız. İzmir'de toplum hayatında OHAL görüyor musunuz Cıvıl cıvıl herkes geziyor. Kolkola kardeşçe demokrasi bayramı kutluyorlar. OHAL terör örgütleri, şer şebekeleri içindir. OHAL bu ülkeyi işgal etmeye kalkmış terör örgütü içindir. Türkiye'de OHAL var. İzmir'de topum hayatındaki görüntü OHAL olmayan pek çok Avrupa başkentinden daha cıvıl cıvıl. Avrupa'da pek çok başkentte çok sayıda asker, zırlı haraç görürsünüz. İzmir'de biz de muhalefet de geziyor propaganda yapıyor. İzmir'e de bu yakışır" diye konuştu.

Bakan Çelik açılış konuşmasının sonunda İzmir Marşı'nı referanduma uyarlayarak, "İzmir'in dağlarında çiçekler açar, 16 Nisan'da İzmir'de Buca'da sandıklardan 'Evet' çıkar" dedi.

Bakan Ömer Çelik, daha sonra Fuar İzmir'de gerçekleştirilen İzmir Mobilya Dekorasyon Fuarı'nı (MODEKO) gezdi. Burada mobilya standlarını dolaşan Çelik, Cumhurbaşkanı Külliyesi için de ahşap oymalar yapan Ali İnce'nin standını da gezdi. İnce'nin Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediği ve özel olarak yaptığı ahşap oymalı koltuğu da inceledi.

DHA