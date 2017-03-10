Bakan Çelik: Avrupa'da fanatik Türkiye düşmanlığı yapılıyor (2)

'ENERJİMİZİ KENDİ İÇİMİZE AKITAN ÜLKE HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR'

Cebelibereket Kültür Merkezi'ndeki köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yapan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, daha sonra, Gala Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Tarihsel olarak pek çok ülkenin, diğer ülkelerle rekabetinin olduğunu belirten Bakan Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye bu rekabet içerisinde öne geçtikçe, ekonomik ve demokratik performansını arttırdıkça, tarihsel olarak rakibimiz olan ülkeler kendileri açısından rahatsız oldular ve bunu bir meydan okuma olarak gördüler. Türkiye'nin içerisinde aslında olan bazı olayları Türkiye'nin içinde olmuş gibi düşünmeyin. Yani Ak Parti'ye kapatma davası açılmasının sadece Türkiye'nin iç dinamikleri ile gerçekleşmiş bir olay gibi görmeyin. Ya da 27 Nisan'da geçmişte Ak Parti'ye bir muhtıra verilmeye çalışılmasını sadece Türkiye'nin içindeki dinamiklerle gerçekleşmiş olaylar gibi görmeyin. Türkiye'nin siyasi sisteminde kırılganlık yaratmak, Türkiye'nin rakibi olan ülkelerin her zaman işine geldi. Bu fay hatlarından ilerleyerek bizi, kendi içimize enerji akıtan, enerjimizi kendi içimizde tüketmeye odaklanan bir ülke haline getirmeye çalıştılar. Biz ne zaman ki dışarı baktıysak, ne zaman dışarıya doğru yöneldiysek, Türkiye'yi hiç kimse tutamadı. Türkiye'nin büyüyen demokrasisinden, büyüyen ekonomik imkanlarından herkesin faydalandığı bir tablo ortaya çıkabildi. Bu tablonun da ortaya çıkmasında da milletimizin topyekun bu istikrarlı ortama Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerine ulaşmasına verdiği destek mümkün olabildi."

'TÜRK HALKININ KİMSEDEN DEMOKRASİ DERSİ ALMAYA İHTİYACI YOK'

15 Temmuz gecesi halkın demokrasi tarihini yeniden yazdığını ifade eden Bakan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok geçmiş yıllardan beri, bugün de kullanılıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız için ahlak dışı bir şekilde diktatör ifadesi. Bu kavram bizim topraklarımızdan çıkmadı. Birtakım, bizim ülkemizdeki bazı siyasiler, ya da bazı entelektüeller bunu dile getiriyorlar, ama bu Türkiye'de çıkmadı. Rakibimiz olan ülkelerde, Türkiye'nin o rekabette kendilerini geçmeye başladığını görünce bu tip kara propagandalara başladılar. Benim onlara vereceğim cevap şudur, ben siyaset bilimciyim ve diktatörün ne olduğunu çok iyi bilirim. Dünyadaki bütün diktatörlerin, tarihteki bütün diktatörlerin ortak bir özelliği vardır. Onlar halklarına karşı tankların, duvarların arkasına saklanırlar. Ama sizin diktatör dediğiniz bizim Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi, savaş uçaklarına, o ölüm kusan tanklara karşı halkıyla beraber yürüdü, onlara karşı çıktı ve 15 Temmuz gecesi hep beraber bu demokrasi tarihini yeniden yazdınız. Türk halkının kimseden demokrasi dersi almaya ihtiyacı yoktur. Demokrasi dersinin alınması gereken yer, Türkiye Cumhuriyeti. O gün, iki yüzyıllık demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır".

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ, CUMHURİYETİN İÇERİSİNDEN CUMHURU ÇALMAKTIR'

Bugünlerde çok fazla rejim değişikliğinden bahsedildiğini hatırlatan Bakan Çelik, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye'de halk, devlet yönetimine daha çok otorite koydukça, halkın yetkisi arttıkça Türkiye'nin demokrasisi, ekonomisi güçlendi. Halkın yetkisinin zayıfladığı, iradesinin gasp edildiği durumlarda ise Türkiye'nin demokrasisi de ekonomisi de zayıfladı. Yani rejimin esası cumhuriyettir, cumhurun esası cumhurdur. Rejim değişikliği, cumhuriyetin içerisinden cumhuru çalmaktır. Cumhuriyetin içerisinde cumhurun yetkisi azaltılıyorsa, rejim değişikliği odur. Bugünlerde çok fazla rejim değişikliğinden bahsediyorlar ama bahsettikleri şeyin ne olduğunu bilmiyorlar. Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması rejimidir. Biz Cumhuriyet'e sahibiz ve bununla hiç kimsenin problemi yok. Ama 27 Mayıs darbesini destekleyenler bilsinler ki, 27 Mayıs darbesi bir rejim değişikliğidir. 12 Eylül'ü destekleyenler bilsinler ki, 12 Eylül, 28 Şubat bir rejim değişliğidir. Fettullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi hem devletimize karşı bir işgal girişimi, hem de Türkiye'ye sapık bir dini ideolojiyi resmi ideoloji haline getirmek şeklinde bir rejim değişikliğidir. Dolayısıyla rejim değişikliği cumhurun iradesinin gasp edilmesidir."

DHA