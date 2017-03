Bakan Çelik Bursa'da Gen Bankası'nın açılışını yaptı (2)

'ET FİYATLARINDA ALDIĞIMIZ KARAR ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK İÇİNDİR'

Bursa'da Gen Bankası'nın açılışından sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Uludağ Üniversitesi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında yapılan iş birliği ile Bursa’nın Karacabey İlçesi'ne Embriyo Üretim ve Transfer Merkezi'nin açılışa katıldı. TİGEM'e gelirken Bakan Çelik'i roman çocuklardan oluşan müzisyen grubu karşıladı. Bakan çelik müzisyenlere bahşiş verdi.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki TİGEM tesislerinde açılan embriyo üretim ve transfer merkezinin açılış törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Bakan Çelik, son zamanlardaki et fiyatlarında yaşanan ani artışlara değindi. Hükümet olarak fırsatçılara göz açtırmayacaklarının belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Et süt kurumu bir regülasyon kurumudur. Etin fiyatını 22.5 liraya indirmemizin sebebi, üreticiyle ilgili değil. Tam aksine et fiyatlarında aldığımız bu karar üreticiyi desteklemek içindir. Bu fiyat indirimi piyasada spekülatif oyunlarla köşe dönmeye çalışanlar için kurumun almış olduğu bir tedbirdir. Geçtiğimiz yıl süt fiyatlarında da aynısı oldu. 23.80’e biz alıyoruz. Piyasada 24’e bu hayvanlar kesiliyor. Ama bir anda 27 liraya çıktı. Çünkü 16 Nisan’da seçim için bizim fazla ilgilenemeyeceğimizi düşünerek harekete geçenler oldu. Piyasaya çıkıp hayvan bakan kardeşlerimizden 10’ar 5’er ne varsa topladılar. Az sayıda topladıkları hayvanlara yüksek fiyat verip kendi ellerindeki 10 bin baş havanı kesme ve satmaya çalışanlara hükümet olarak cevabımız olsun diye '22.5 liraya et veriyoruz' dedik. Yoksa amacımız üreticiyi baltalamak değil. Tam aksine bütün üreticiler ahırlarını doldursunlar. Bizim derdimiz daha fazla hayvanı bu topraklarda üretmektir. Çiftçimize her türlü desteği de vereceğiz. Onları 'neden bu işi yaptın' diye pişman ettirmeyeceğiz."

'1 MİLYON 300 BİN TON TÜKETİRKEN 1 MİLYON 150 BİN TON ÜRETİYORUZ'

Türkiye hayvan ithalatının 1096’lı yıllardan beri gerçekleştiğini ifade eden Çelik, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 500 bin hayvan ithal etmek durumundayız. Çünkü 1 milyon 300 bin ton tüketirken, 1 milyon 150 bin ton üretiyoruz. Yani kırmızı et açığımız var. Bunun için ithal ediyoruz. Öteden beri tarım ve hayvancılık konusunda öncü olan Türkiye’nin hayvan ithalatı yapması hepimizin kabul edemeyeceği bir gerçektir. Bundan dolayı bu embriyo transferi ve damızlık üretim merkezleri başta olmak üzere hayvancılık ile ilgili attığımız güzel adımlar var. Bu projelerimizle kendi hayvan ihtiyacımızı karşılayacağız. Bunlar ilk denemeleridir. Hangi ırka ihtiyaç duyuyorsak bu konuda bir saf inekten 30 buzağı almak mümkün" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise embriyo transferi ile Türkiye’de hayvan ırklarının ıslah edilerek hayvan sayısının artacağını söyledi. Ulcay, yapılacak çalışmalarla bağımlığının azalacağına da dikkat çekti.

Konuşmaların ardından embriyo merkezine geçen Bakan Çelik, veteriner eşliğinde simental türü inekten alınan embriyoyu, Holstein cinsi ineğe nakletti.

