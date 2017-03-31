Bakan Çelik: Çiftçilere 4 milyar 210 milyon TL'lik destek ödemesine başlanıyor

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili "2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 4 milyar 210 milyon TL'lik ödeme yapılacak. Böylelikle 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL'lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 55,3'lük kısmını ödemiş olacağız" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bugünden itibaren çiftçilere 4 milyar 210 milyon TL'lik destek ödemesine başlanacağını duyuran Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 4 milyar 210 milyon TL'lik ödeme yapılacak. Ödemeler kapsamında; fındık üreticileri alan bazlı gelir desteği için 835 milyon TL, yağlı tohumlu bitkiler (pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi aspir, kanola) desteği için 1 milyar 492 milyon TL, dane mısır desteği için 120 milyon TL, yaş çay desteği için 169 milyon TL, hububat desteği için 360 milyon TL, yem bitkileri desteği için 88 milyon TL, su ürünleri desteği için 5 milyon TL, çiğ süt desteği için 120 milyon TL, buzağı desteği için 850 milyon TL, bombus arısı desteği için 8,5 milyon TL, büyük baş hayvan besi desteği için 75 milyon TL, çay budama masrafı için 2,5 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 60 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 10 milyon TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 15,3 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyar 210 milyon liralık hibe desteği verilecek. Destek ödemeleri bugün 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Ödemeler, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dâhil edildiğinde üreticilerimize ödenen meblağ tutarı 7,1 milyar TL'yi bulacak. Böylelikle 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL'lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 55,3'lük kısmını ödemiş olacağız"

DHA