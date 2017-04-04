Bakan Çelik: Esas devrimcilerle karşı karşıya gelmekten sakınsınlar

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklamalarına tepki göstererek, "Öyle, 'Denize dökeriz, devrimciyiz' gibi söylemler geçmişteki acıları hatırlatır. Esas devrimcilerle karşı karşıya gelmekten sakınsınlar, kendilerine tavsiye ederim" dedi.

Bakan Ömer Çelik, AK Parti İl Kadın Kolları'nca düzenlenen 'Kadınlar Soruyor' adlı etkinliğe katıldı. Adana Divan Oteli'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Çelik, herkesi 7 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte düzenleyeceği mitinge çağırdı. Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak referanduma ilişkin 'Rejim değişiyor' eleştirilerine tepki gösteren Bakan Çelik, bu söylemi geliştirenlerin rejim istismarcılığı yaptığını anlattı. Kadınların sorular yönelteceği etkinliğin önemli olduğunu aktaran Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Rejimi istismar partisi olarak görev yapmış olanlar 'evet diyenleri denize dökeriz' dediler. Bunun ne manaya geldiğini biliyoruz. Bu zihniyetin geçmiş yılardaki yansıması, 'Biz istesek de Meclis'i açık tutamayız' şeklinde milli iradenin önüne geldi. Milli iradenin üstünde başka iradeler tanıyan, 'TBMM'nin anayasa yapma yetkisi yoktur' olarak geldi. Bu söylem bilinçaltında şunu söylüyor, bu milleti sevmiyor, tercihlerine saygı duymuyor. Geçmiş yıllarda olsaydı, güçlü bir şekilde milli irade ortaya çıkmasaydı, bunu yapmaya teşebbüs de ederlerdi. 27 Mayıs darbesi olurken bu ülkede bir başbakan ve bakanlar şehit edilirken siyasi seleflerin hangi konuşmalarını yaptığını biliyoruz. 28 Şubat döneminde hangi konuşmaları yaptığını biliyoruz. Fakat o günler geçti. Bu mesele bir parti meselesi değildir, milletin geleceğidir. Çocuklarımızın geleceği meselesidir. Hangi hayat tarzından olursa olsun, hangi kimlikten, yaştan ve meslekten olursa olsun Türkiye'yi kadınların gücü ve perspektifi daha güçlü yönetiyor. CHP'ye geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin. Öyle 'biz denize dökeriz, biz devrimciyiz, hakkından geliriz' gibi söylemler, bu ülkede geçmiş yıllardaki acıları güçlü bir şekilde hatırlalatır. Türkiye'nin en büyük devrimcileri, o gün cuntacılara karşı koyanlar, bu ülkenin değişimini gerçekleştiren kadınlardır. Esas devrimcilerle karşı karşıya gelmekten sakınsınlar, kendilerine tavsiye ederim."

Konuşması uzun süre alkışlanan Bakan Çelik, toplantının basına kapalı bölümünde katılımcı kadınların sorularını yanıtladı.

DHA