Bakan Çelik, gardıropta yaşayan aileyi ziyaret etti

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da, gardıroptan bozma tek odalı evde barınan Hurma Ailesi'ni ziyaret ederek, kendilerine destek verileceğini söyledi.

Bakan Faruk Çelik, kentte 2 gündür gardıropta yaşayan Veysi Hurma, eşi Dilek ve çocuklarını ziyaret etti. Gardıroptan bozma tek odalı evde barınan aileye gereken desteğin sağlanacağını belirten Bakan Çelik, Veysi Hurma'nın Haliliye Belediyesi'nde işe yerleştirileceğini ifade etti.

Hurma ailesinin ailevi nedenlerle sorun yaşadığını ve gereken çözümün sağlandığını ifade eden Bakan Çelik, şunları söyledi:

"Aile kendi aile bünyesinde sıkıntılar yaşayan bir aile ve kendisine göre bir çıkış yolu bulmuş. Belediyelerimiz bu konuda çok duyarlı. Yüzlerce insana bu konularda el atarlarken, böyle bir talebi olmadan kendi kendine bir yöntem bulmuş vatandaş aslında gitseydi gerek Haliliye Belediyemiz gerekse Büyükşehir Belediyemiz ve valiliğimiz hepimiz bu ve benzer arkadaşlara yardım ediyor. Daha önce de yardım talebinde bulunulmuş kaymakamlık belli bir miktar vermiş gelmiş onu almamış. Kendi bünyesindeki sorunu bir şekilde gündeme gelmiş bize düşen görev ne ise belediye başkanlarımız şimdi onları yerine getiriyorlar."

Devlet olarak vatandaşlarını sahip çıktıklarını konuşmasında ifade eden Bakan Çelik," İnşallah kendi sorunlarını kendisi çözer, tamamen ailevi bir sorun. Devletimiz sosyal bir devlet, güçlü bir devlet herkesin elinden tutuyor. Her ocağın tütmesi için gayret gösteriyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. Mağduriyet devletimizden belediyelerimizden kaynaklanan bir mağduriyetin neticesi değildir. Kendisinden kaynaklanan bir mağduriyetin medyaya yansıması bizde doğrusu neden belediye ve valiliğe müracaat etmeden bir şey oldu diye neticede devletimiz görevini yapmak istemiş ama vatandaş onu uygun bulmamış ve sonuç itibariyle ne gerekiyorsa belediyelerimiz yapacaklardır" diye konuştu.

3 çocuk babası Veysi Hurma'yı işe aldıklarını belirten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise, "Veysi kardeşimizin durumu ile ilgili ailenin daha önceden şiddetli geçimsizlik nedeniyle karı kocanın ayrılması ve çocukların ortada kalması söz konusu olmuştur. Biz aileye destek olmak ve ailenin birleştirilmesi noktasında hem rehabilitasyon çalışması hem de ailemize iş imkanı sağladık. Daha öncesinde de sosyal yardımlarda bulunmuştuk. Şimdi hem ailenin bütünleşmesi açısından karı kocanın rehabilitasyonu hem de iş imkanı noktasında yardımcı olduk" diye konuştu.

Bakan Çelik'in ziyarette bulunduğu Hurma ailesi bu geceyi bir otelde geçirdikten sonra kiralanan bir eve yerleştirileceği kaydedildi.

DHA