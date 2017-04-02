Bakan Çelik: Hükümet kurmak için yüzde 50'den fazlası gerekecek

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da yaptığı konuşmasında, "Milletin mührü sandığa ne kadar kuvvetli vurulursa Türkiye'nin gücü de o kadar büyük olur. Artık hükümet kurmak için yüzde 50'den fazlası gerecek" dedi.

Partisinin merkez Seyhan İlçesi'nde düzenlenen mitingde konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle koalisyonların geride kalacağını söyledi. Bakan Çelik, "Milletin mührü sandığa ne kadar kuvvetli vurulursa Türkiye'nin gücü de o kadar büyük olur. Dolayısıyla, yüzde 10'la, yüzde 20'yle, yüzde 30'la 3-4 partinin hükümet kurduğu koalisyon dönemlerini geride bırakıyoruz. Artık hükümet kurmak için yüzde 50'den fazlası gerecek. Yani, milletin mührünün daha da kuvvetlendiği bir döneme gireceğiz. Milletin yetkisinin daha da kuvvetlendiği döneme gireceğiz" dedi. Yeni sistemle rejimin değişmeyeceğini anlatan Çelik, şunları söyledi:

"27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat bir rejim değişikliğiydi. Bütün bu rejim değişikliklerine kimlerin, hangi çevrelerin destek verdiği biliniyor. Bugün rejimin teminatı halktır, milli iradedir, cumhurun kendisidir. Cumhuriyeti koruyan cumhurdur, 15 Temmuz gecesinde de bunu gördük. Dolayısıyla rejim değişikliğinden bahsedenler, bu sistem değişikliğine iftira atanlar, rejimi en çok istismar edenlerdir, rejime en çok zarar verenlerdir."

Bakan Çelik daha sonra merkez Sarıçam İlçesi'ne giderek halka seslendi. Adana'da büyük oranda evet oyları çıkacağını söyleyen Bakan Çelik, konuşmasının ardından alandaki çocuklara top dağıttı.

DHA