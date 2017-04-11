Bakan Çelik: Rejim değil sistem değişikliği (2)

CEYHAN'DAKİ 'HALK BULUŞMASI'NDA KONUŞTU

Adana'nın İmamoğlu İlçesi'ndeki 'halkla buluşma' toplantısının ardından Ceyhan İlçesi'ne geçen Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, düzenlenen 'halkla buluşma' etkinliğinde konuştu. Çelik, 16 Nisan'da yapılacak oylamann parti meselesi olmadığını, 'devletmillet' meselesinin oylanacağını dile getirdi. Bakan Çelik, 16 Nisan'dan sonra seçimin olduğu gün hükümetin de işe başlayacağını, hükümet kurmada zaman kaybedilmeyeceğini aktararak, şöyle devam etti:

'Türkiye'de bütün kurumların meşruiyetinin kaynağı millettir, halktır. Siz bir iktidarı kurduktan sonra o iktidarı bölmek, zayıflatmak, parçalamak, zaafa düşürmek, ona askeri vesayet yoluyla engel çıkarmak veya yargı vesayeti yoluyla çelme takmak kimsenin vazifesi olmayacak. İnşallah 16 Nisan'dan sonra sistem değişikliğine geçtiğimiz zaman, sizlerin 15 yıldır alın terinizle, emeğinizle, gayretinizle inşa ettiğiniz bu iktidarı siyasi sistem düzeyinde de garanti altına alacağız.'

Çelik, rejim tartışmalarına değinirken rejimin sahibinin cumhur olduğunu ifade etti. Bakan Çelik, 'tek adam' tartışmalarına ilişkin de şunları söyledi:'10 seçim kaybetmişsin hiçbir bedel ödemiyorsun. Halbuki AK Partililer, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadrosu içinden çıkmış herkes, AK Partinin kurucu lideri olarak Cumhurbaşkanımız, AK Partinin bütün kadroları biz neye inanıyoruz Millet ne derse, milli irade ne derse o olur. Vatandaşlarımızın söylediğinden daha üstün bir laf yoktur. Büyük meseleler olduğunda, sadece seçim meselesi değil, biz ne diyoruz, 'sandığa gidelim, millete soralım, milletin tercihine başvuralım' diyoruz. Onlar ne yapıyorlar, sürekli olarak sandıktan kaçmak istiyorlar. Sistem içindeki birtakım odaklara, süreçlere yaslanarak, sistem içindeki bir takım tuzakları milli iradenin önüne çıkararak sizin iradenizi gasbetmek, engellemek, zayıflatmak, zaafa uğratmak istiyorlar. Buna, 15 sene boyunca müsaade etmedik.'

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)

DHA