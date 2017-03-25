Bakan Çelik, şehit yakını ve gazilerle buluştu (2)

SURUÇ'TA ESNAFI DOLAŞIP CİĞER PİŞİRDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, referandum çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Çelik, ilçedeki esnafı da ziyaret ederek referandumda 'evet' oyu istedi. Bakan Çelik, ziyaret ettiği kebapçıda mangalın başına geçip ciğer pişirdi.

Bakan Çelik, daha sonra katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada silahtan anlayanların Türkiye'de at koşturamayacağını söyledi. Bakan Çelik, şöyle konuştu:

"Uzatılan elleri geri itenler, barıştan anlamayanlar, dostluktan anlayanlar, yalnızca silahtan anlayanlar artık Türkiye’de ve Suruç’ta at koşturamayacaklar. Kimse artık milletin özgür iradesine müdahale edemeyecek. Kimse milletin iradesinin karşısına dikilemeyecek. Milletin dediği olacak. Suruçluların özgür iradesi sandığa yansıyacaktır. Kobani olayı yaşadık. Türkiye bu dönemde bütün imkanlarını seferber etti. 190 bin kişiye kucak açarak onları kamplara yerleştirdik, aş verdik, kucağımızı açtık, devlet olarak yapılması gereken ne ise hepsini yaptık. Yetmedi daha sonra Kobani'nin DEAŞ belasından kurtulması için devlet olarak yapılması gereken bütün destekleri verdik. Şimdi dertleri Suruç, Urfa, Hatay, Kilis, Antep’i, Suriye’ye dönüştürmek o büyük başların hedefi. Onların amacı Suruç’taki helal ve rahat lokmayı size zehir etmek, amaçları budur. Düşmanla piyonluk yapanları bileceksiniz. Hollandalılarla dirsek temasına girenleri bileceksiniz. Almanların Türkiye’ye olan bazı siyasetçilerin düşmanlıklarını bileceksiniz. Kim Türkiye’de onlarla kol kola giriyorsa bunları bileceksiniz. Terör örgütlerini bileceksiniz. Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyenler ve huzurumuzu kaçırmak isteyenleri bileceksiniz. Size hizmet edenleri bileceksiniz. Eğer bilmezseniz hem siz, hem çocuklarınız hem de nesliniz, bundan büyük zarar görür."

DHA