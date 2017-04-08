Bakan Çelik: Tarımsal üretimi artırmalıyız

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dünyada açlık, yokluk ve kıtlıkların yaşandığını, Türkiye'nin tarımsal alanda dışa bağımlı olmaması için çiftçiyi desteklediklerini ve üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Seçim bölgesi Şanlıurfa'da bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Bölge Birliği'nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile çok sayıda çiftçinin de katıldığı açılışta konuşan Bakan Çelik, tarım alanında dışa bağımlı olmanın Türkiye için çok yanlış olacağını söyledi.

Türkiye'nin tarımsal üretimini artırarak dışa bağımlılığını önlemek için çiftçiyi desteklediklerini anlatan Bakan Çelik şöyle dedi:

'Tarımdaki kalitenin artması noktasında Ak Parti iktidarlarıyla birlikte tarımsal ve hayvancılıktaki desteklerimiz çok üst düzeye çıkarılmıştır. Yalnız Şanlıurfa için bu yıl 950 milyon liralık bir destek söz konusu ve bunun 770 milyon lirasına çiftçilerimizin hesaplarına yatırmış bulunuyoruz. Bu destekler sayesinde önümüzdeki süreçte tarım ve tarımsal üretimin çok daha önem arz edeceği bu süreçte verimin artması noktasında bu destekler önemli temel taşı görevi görecektir. Şanlıurfa'da şu anda 500 bin Suriyeli misafir var tüm bunları dikkate aldığınız zaman üretimimizi çok daha üst seviyelere çıkarmak zorunluluğu var. Aksi takdirde birçok dünya ülkesinde açlıklar, yokluklar ve kıtlıklar yaşanıyor, bizde de dışa bağımlı bir noktaya gelme durumu olur ki bu Türkiye için doğru bir şey değil. Bu coğrafya için izah edilebilir bir nokta değildir. Bundan dolayı biz üretimimizi nasıl artırırız, çiftçimizi nasıl destekleriz, hangi alanlarda çiftçimize el uzatabiliriz diye yaptığımız çalışmalar neticesinde bölge birliklerini kurulmasını kararlaştırdık' diye konuştu.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) alanını genişletebileceği noktaya kadar taşıdığını da dile getiren Bakan Çelik, 'Bu yıl buğday ile ilgili kuraklığı da kapsama altına aldık. Gelecek yıl kuraklığın tamamı kapsama altında olacak. Böylece artık başka kaynaklardan bu risklerin karşılanması söz konusu olmayacak' dedi.

DHA