Bakan Çelik: Teröristlere kucak açacağınıza, muhtaçlara el uzatın

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dünyada tahıl stokları artmasına rağmen Afrika ülkelerinin açlıkla mücadele ettiğini söyledi. Çelik, kendisini çağdaş sanan ülkelerin teröristlere, darbecilere kucak açmak yerine insanlıklarını hatırlayarak ekmeğe muhtaç insanlara sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de tarımsal ve hayvancılık alanlarının büyümesi için hayata geçirilen 'Tarımda Eğitim Seferberliği ve Milli Tarım Programı', Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkezi'nde başladı. Programın açılışı nedeniyle düzenlenen törene; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti milletvekilleri, bürokratlar, ilçe belediye başkanları, çiftçiler ve tarım danışmanları katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çelik, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için 'Tarımda Eğitim Seferberliği ve Milli Tarım' isimli çalışmayı başlattıklarını ifade etti. Bir yanda dünyada tahıl stokunun arttığını ancak diğer yandan insanların açlıkla mücadele ettiğini belirten Bakan Çelik, kendisini çağdaş gören ülkelerin terörist, darbe seviciliği yerine insanlıklarını hatırlamasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Afrika ülkeleri açlıkla karşı karşıya iken diğer taraftan bakıyoruz, dünyadaki tahıl stokları 500 milyonları aşmış bulunuyor. Bir yandan stoklar artırılıyor, diğer taraftan da insanlar çok ciddi bir şekilde açlıkla mücadele ediyor. Bu program vesilesiyle o ülkelere de seslenmek istiyoruz; sözüm ona çağdaşlara o teröristlere o darbecilere kucak açacağınıza, her gün aç yatan ekmeğe muhtaç bu insanlara el uzatsanız, onlara sahip çıksanız doğru olmaz mı Allah aşkına. Bir kez olsun insanlığınızı hatırlasanız da bu perişan insanlara sahip çıksanız ve terörist seviciliğinizden darbeci seviciliğinden vazgeçseniz."

39 ÜLKEDE GIDA, 80 ÜLKEDE SU SORUNU VAR

39 ülkede gıda sorunun yaşandığı, 80 ülkede ise su sorunun bulunduğunu ifade eden Bakan Çelik, “Her şeyin modası geçer ama tarımın modası geçmedi. Bu kara tablonun sorumlusu kimdir diye sorarsanız şunu söyleyebiliriz. Yalnız kendilerini düşünen emperyalistlerdir. Bunlar sadece kendilerinin güçlenmesini isteyenlerdir ama milyonlarca insanın ise yoksullaşama konusunda sömürüsü sorunları buraya taşıdı. Yanı başımızda Halep’te açlık var. Komşu ülkelerimizde açılık ve perişanlık var. Rahmet ve bereket dolu bu dünya aç karınları doyuruyor ama aç gözlüleri doyuramadı. Kim gıdayı kontrol ederse dünyayı o kontrol edecektir. Bunun için bizlerin toprağımızı korumamız gerekiyor. Toprak ölürse insanlıkta ölür" diye konuştu.

SİVEREKLİ ÜRETİCİ İLE CANLI BAĞLANTI

Bakan Çelik, konuşmasının ardından kentin 5 ayrı noktasındaki tarım işletmelerine telekonferansla canlı yayın bağlantı yaptı. Siverek'te bir hayvan işletmesinde yapılan canlı yayında üreticilerin sorunları olduğunun belirtilmesi üzerine Bakan Çelik, üretici ile konuşmak istedi. Bunun üzerine mikrofonu alan üretici Yılmaz Koyunbakan, "Bize bir gününüzü ayırdığınız için teşekkür ederiz" deyince Bakan Çelik , "Ne bir günü. Canımız çıkıyor sabah akşam sizinle beraberiz" dedi. Bakan'ın güldüren yanıtı salonda büyük alkış aldı. Canlı yayındaki üretici, bölgesinde yaşanan sorunları ardı ardına sıralamasını rağmen bunu duymayan Bakan Çelik, bu kez üreticinin soyadı üzerinden espri yaparak, "Tam da koyunbakan vallahi" dedi.

Bakan Çelik, daha sonra bağlandığı bir süt sağım merkezindeki üreticinin kendisini duymaması ve 'Elektrik mi gitti' diye sorması üzerine salona dönüp "Urfa'da elektrik gitmez. Ulan DEDAŞ neredesin" sözleri de herkesi güldürdü.

Bakan dinlediği üreticilerden gelen taleplerin çözümü için yetkililere talimat verdi.

DHA