Bakan Çelik: Türkiye tek kaptan sistemine mi doğru gidiyor

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, başkanlık için referandum sürecine girildiğini belirtirek, "Tek adam rejimine doğru mu gidiyoruz diye soruyorlar. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki tek adam filan değil kardeşim. Şunu deseniz kabul. Tek kaptan sistemine mi doğru gidiyor Tek kaptan sistemine doğru" dedi.

Bakan Faruk Çelik Eskişehir'de AK Parti İl Teşkilatı tarafından Emek Mahallesi'ndeki İlk Adım Düğün Salonu'nda düzenlenen referandum konulu toplantıya katıldı. Partililere hitaben konuşma yapan Çelik, Türkiye'de çok ciddi bir sistem değişikliğinin arifesinde referandumun ülke gündemine oturduğunu söyledi. Çelik, Türkiye'nin istikrara kavuşmasını istemeyenlerin olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Tarihçiler gelecekte birçok şey yazacaklar. Ama bugünler için, özellikle Ak Parti dönemi için bir şeyi ihmal etmeyecekler. Diyecekler ki Türkiye istikrarı yakaladı. Türkiye istikrarı yakaladı ama küresel güçler Türkiye'nin bu istikrarı yakalamasından pek rahatsız oldular. 2002'den itibaren başımıza gelmedik bir şey kalmadı. 367 diye bir şey önümüze koydular. Kapatma davası diye bir şey önümüze koydular. 17-25 Aralık diye gerçekten safsata bir tabloyu önümüze koydular. Gezi olayları diye bir olayları önümüze koydular. 15 Temmuz darbesiyle milleti karşı karşıya bıraktılar. Ve döviz kıskacıyla ekonomimizi karşı karşıya bıraktılar. Nedir dertleri Dertleri gayet açık. Türkiye istikrara kavuşmasın, istikrarlı yürüyüşünü sürdürmesin."

HİLARY ABLAYA GÜVENDİLER

Bunları 'Üst akıl' denen şeyin yaptığını ifade eden Bakan Çelik, üst akılın karşısında da üstün akıl bir milletin olduğunu söyledi. Bunların ABD seçimlerinde Hilary Clinton'u desteklediğini belirten Çelik, "Şantajla topladıkları paralara himmet dediler. Foyaları ortaya çıkınca ülkeden kaçmaya başladılar. Kaçarlarken de kaçış demediler 'hicret ediyoruz' dediler. Yabancı ülkelerin seçimlerini o himmet paralarıyla finanse ettiler. Hilary ablaya güvendiler. Hilary ablaya ümitlerini bağlayanlar ve Hilary ablalarından, Clinton'dan medet umanlar, turpun da çıkacağını söyleyenler, gördük ki sandıktan Trump çıktı" dedi.

STATEJİK ORTAĞIMIZ, FETÖ'YE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Konuşmasında Yunanistan'ın tutumunu da eleştiren Bakan Çelik, "Dediler ki darbeyi kınıyoruz. Demokrat bir insan darbeyi kınar. Ama darbeciyi ne yapıyorsun kolluyorsun. Yunan darbeyi kınıyoruz ama darbecileri size vermeyiz diyor. Bu bizim girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesi. Stratejik ortağımız, FETÖ'ye ev sahipliği yapıyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına destek veriyor. Avrupa Birliği'ne girmeye çalıştığımız, Avrupa Biriliği'nde ise teröristler saraylarda ağırlanıyor. Ve parlamentoda sergiler düzenleniyor" dedi.

200 YILLIK BİR GEÇMİŞE NOKTA KOYACAĞIZ

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Faruk Çelik, "Önemli süreçten geçiyoruz. Bu sürecin adı referandum süreci. Türkiye'nin kırılma süreci. Tam 200 yıllık bir süreç. 1808'de 2'nci Mahmut'la beraber başlayan yabancıların bizim yönetime müdahalesinin aleniyet kazandığı bir dönemden bahsediyorum. Asgari 200 yıllık bir geçmişe nokta koyacağımız bir sürecin içindeyiz" diye konştu.

MECLİS ÇOK ŞEREFLİ GÖREV YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sistem değişikliğini eleştirdiğini belirten Bakan Çelik, "Ne diyor sayın Kılıçdaroğlu 'Bu getirdiğiniz sistem İslam'a da uygun değil. Biz de söylüyoruz. İslam'a uygun olanı getir hemen konuşalım. Türkiye Büyük Milet Meclisi tarihe ihanet yaptı diyor. Oysa tarihi bir görev yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi" dedi.

TEK KAPTAN SİSTEMİ

Bakan Çelik rejimin değişmediğini sistemin değiştiğini ifade ederek, "Cumhuriyet başımızın tacı. 'Efendim bu gidişat tek adam gidişatı.' Yani tek adam rejimine doğru mu gidiyoruz diye size soruyorlar. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki 'tek adam filan değil kardeşim. Şunu deseniz kabul. Tek kaptan sistemine mi doğru gidiyor Tek kaptan sistemine doğru. Tek kaptan sistemi son derece önemli. Hatırlayın, ne diyor sayın Cumhurbaşkanımız. Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan. Tek kaptan. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

TARIMDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Tarımda milli tarım dönemi başladığını anlatan bakan Çelik, milli tarımın 'Bitkisel üretim' ve 'Hayvansal üretim' olarak iki ayağının olduğunu söyledi. Çelik şöyle devam etti:

"Amacımız ne Amacımız hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde kendi kendine yeterli olmanın yanında dış pazarlara da ihraç edecek bir noktaya Türkiye'yi getirmek. Ne yapıyoruz Bir toprağımızı ele aldık. Toprağımızın kalitesiyle meşgulüz, kaliteli toprak, verimli toprak. İki gübreyle uğraşıyoruz. Gübre mutlaka organik gübrenin devreye girmesini sağlayacağız. Kimyasallardan bu toprakları kurtarmak durumundayız, bununla uğraşıyoruz. Üç eğer zara ziyan görürseniz hepsini tarım sigortasından karşılama noktasına getirdik. Bu uygulamayı getirdik. Bunun yanında bitkisel üretimle ilgili o kadar konular var ki iki hafta sonra kitapçık bütün yerlere, birimlere, sivil örgütlere dağıtılacak. Neyi nerede ekeceksiniz. Ne kadar ihtiyacımız var, ne kadar pazarımız var, nerede muhafaza edilecek A'dan Z'ye her şey var. Türkiye'yi 941 havzaya böldük. 941 havzada ne ekileceğini belirledik. Ve ekilenler Türkiye'nin ihtiyacıdır. Çiftçi zarar etmesin, tüketici zarar etmesin diye çok önemli tedbirler aldık."

ÇİĞ SÜT KONUSU İŞLETMLERLE İLGİLİ

Önemli karar aldıklarını ve önemli uygulamaları devreye koyduklarını ifade eden bakan Çelik, son günlerde tartışılan çiğ süt konusuna da şu açıklamayı yaptı:

"Dedim ki sütü çiğ süt olarak vatandaşımız tüketmeli. Tüketin ama şartlar olması lazım. Şimdi şartlarını konuştuk. Bir kere aile işletmesi dediğimiz köyle 2-3,5-10 hayvanı olan ve sütü üreten vatandaşla ilgili bir durum söz konusu değil bunlar. Aldığımız karar işletmelerle ilgili. Orta ve büyük ölçekteki işletmelerde üretilen sütü çiğ süt olarak satacaksanız bununla ilgili kuralları bildirin. Rastgele bir sütü vatandaşımızın önüne koymayın. Hastalığa vesile olacak olan ürünleri vatandaşlarımızın önüne koymayın diye bazı kurallar koyduk. Şimdi bunu alıp sanki köylü kardeşimiz ahırda ürettiği sütü satmaz gibi propaganda yapanlara buradan sesleniyorum vatandaşı sağlıklı gıda, sağlıklı süt tüketimi ile ilgili alınması gereken bu önemli karaları göz ardı etmeyin. Bizim derdimiz orta ve büyük ölçekli işletmelerden çiğ süt satacak olanların hangi kurallara uyması gerektiğini söylüyoruz. Yoksa aile işletmeleri için bir sıkıntılı durumun olmadığını ifade ediyorum."

Bakan Faruk Çelik daha sonra Batıkent Mahallesi'ndeki Twentysix Düğün Salonu'nda düzenlenen referandumla ilgili ikinci toplantıya katıldı.

DHA