Bakan Çelik'ten 'yemeyin, içmeyin' diyenlere tepki (2)

ARI ÖLÜMLERİ GERGİNLİĞİ

Adana HiltonSa Oteli'nde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla düzenlenen 'Milli Tarım Projesi Buluşması' toplantısına katılan arıcılar, son dönemde arı ölümleri nedeniyle büyük zararları olduğunu söyledi. Bakan Çelik kürsüdeyken oturdukları yerden ayağa kalkan yaklaşık 20 kişi, "Sayın Bakanım Çukurova'da arılar ölüyor. Biz buraya bunun için geldik" diye bağırdı. Kısa süreli gerginliğe neden olan bu durumun ardından Bakan Çelik, "Bir dakika arkadaşlar. Siz bizi tanımamışsınız. Arkadaşlar bir oturur musunuz Burada sorun çözmek için geldiyseniz, başım gözüm üstüne. Şov yapmak için geldiyseniz onu da yapın ama söyleyin, yapın. Sizi dinlemek için yerime geçiyorum. Gelin konuşun" dedi.

Çelik'in isteği üzerine kürsüye gelen bir arıcı ise arı ölümleri nedeniyle büyük zarar gördüklerini, soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Bakan Çelik, "Bu konu bana intikal etti. İlgili arkadaşlarla görüştük. Bunu söylemek için kavgaya ne gerek var. Buyurun konuşalım" diye konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı sürdü.

DHA