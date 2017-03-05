Bakan Elvan: Ben bile bürokratik problemlerle karşı karşıya kalabiliyorum

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Anayasa değişiklik paketinin bürokratik engelleri ortadan kaldıracağını söyleyerek, "Bir bakan olarak ben bile sık sık bürokratik problemlerle karşı karşıya kalabiliyorum. Peki ne gerekiyor Bizim için daha hızlı işleyen bir mekanizma gerekiyor" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için memleketi Karaman'a geldi. İlk olarak Karaman Valisi Süleyman Tapsız'ı makamında ziyaret etti. Burada basın açıklaması yapan Bakan Elvan, referanduma giden Anayasa değişiklik paketine değindi.

Anayasa değişikliğiyle bürokratik engellerin ortadan kalkacağını ifade eden Bakan Kalkan, şunları söyledi:

"2023 hedeflerine ulaşmak için, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girebilmemiz için, çok hızlı çalışan, dinamik yapıda olan bir yürütmeye ihtiyacımız var. Bugüne kadar biz neden şikayet ettik Bürokratik oligarşi. Söyledik mi bunu Bu tür problemlerle karşı karşıya kaldık mı Bir bakan olarak ben bile sık sık bürokratik problemler karşı karşıya kalabiliyorum. Peki ne gerekiyor Bizim için daha hızlı işleyen bir mekanizma gerekiyor. Daha çabuk kararlar alabilen, herhangi bir aksama söz konusu olduğunda o aksamayı anında giderebilecek yapıya ihtiyacımız var. Dolayısıyla işte 16 Nisan'da gerçekleştireceğimiz referandum, yürütme anlamında mihenk taşı olacak. Bir anlamda çok daha dinamik, çok daha hızlı hareket eden ve hızla karar alabilen ve bu kararların takibini gerçekleştirebilen, koymuş olduğu hedefi zamanında ortaya koyan bir yapıyı ortaya koyacağız."

Bakan Elvan, bir bakanın çalışmak istemediği ve görevden aldığı il müdürünün mahkeme kararıyla görevine geri döndüğü belirterek, hükümetin kiminle çalışmak isterse onunla çalışması gerektiğini belirtti. Elvan, şöyle konuştu:

"Düşünün bu ülkede bir bakan, il müdürüyle çalışmak istemiyor, görevden alıyor, mahkemeyle görevine geri dönüyor. Tekrar görevden alıyor, ikinci kez mahkemeyle göreve geliyor. Bu on kez, on bir kez tekrarlanabiliyor. O bakan diyor ki 'Ben bu müdürle çalışmak istemiyorum.' Millet seçti bu partiyi. Çalışmak istemiyorsa, kimse kusura bakmasın hükümet kiminle çalışmak istiyorsa onunla çalışacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan iken sayın Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken, başbakanımız istediği müsteşarları, genel müdürleri atayamadı. 'Ben uygun görmüyorum.' Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bir sorumluğu yok, hesap verebileceği bir makam yok. Ne TBMM'ne, ne yargıya hesap verme zorunluluğu var. Bunlarla karşı karşıya kaldık."

DHA