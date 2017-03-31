Bakan Elvan: Cumhurbaşkanı, Meclis'in yenilenmesi kararını alırsa dönemi biter

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, yeni anayasadaki fesih tartışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı, Meclis'in yenilenmesi kararını alırsa, dönemi bitmiş sayılır" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, referandum çalışmaları kapsamında Mersin'in Mut İlçesi'nde sivil toplu kuruluşu (STK) temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, MHP'li Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda Bakan Elvan, gündemdeki fesih tartışmalarına değindi.

Yeni anayasa ile seçilecek Cumhurbaşkanı'nın fesih kararını almakta zorlanacağını savunan Bakan Elvan, "Cumhurbaşkanı, Meclisin yenilenmesi kararını alırsa dönemi bitmiş sayılır. Cumhurbaşkanı birinci yılın sonunda seçim kararı alırsa, 4 yılını kaybediyor. İkinci cumhurbaşkanlığında da 2 yıl yaptı, seçim kararı aldı. 3 yıl da öyle gitti. Tekrar cumhurbaşkanı olamıyor. Topu topu 3 veya 4 yıl cumhurbaşkanlığı yapıp terk ediyor" dedi.

HAKEM MİLLET OLACAK

Feshin tek taraflı olduğunu belirten Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Meclis, cumhurbaşkanının doğru işler yapmadığını düşünüyor. Yanlış işler yaptığını düşünüyor. 5'te 3 çoğunlukla erken seçim kararı alınır, cumhurbaşkanı ve Meclis tekrar seçime gider. Seçimlerde eğer TBMM haklıysa, Meclisteki o partiler daha fazla oy alır. Eğer haksızsa cumhurbaşkanı daha fazla oy alır. Cumhurbaşkanı tarafına gelince, cumhurbaşkanı TBMM'yle ciddi bir sorun yaşıyorsa, yine millete gidilir. Hakem kim olacak orada, millet olacak. Bu düzenleme bir denge kontrol mekanizmasıdır. Hem yasamayı, hem de yürütmeyi birbiriyle iyi ilişkiler içerisinde olmasını sağlayan bir düzenlemedir."

'TÜRKİYE'NİN İÇ SİYASETİNDEN SANA NE'

Referandumda özellikle kararsız ve hayır demeyi düşünenlerin kendilerine PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün neden hayır kampanyası düzenlediklerini sormalarını isteyen Bakan Elvan, "Yurt dışında bazı ülkelerin PKK terör örgütüne, Fetullahçı Terör Örgütü'ne kapısını açması, onların 'hayır' kampanyalarına destek vermesi son derece manidar. Alman ARD televizyonu 'hayır' kampanyası düzenliyor. Neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatıyor. Sana ne kardeşim. Sen kendi işine bak. Türkiye'nin iç siyasetinden sana ne. Sen kendi iç siyasetine bizlerin karışmasını ister misin İstemezsin. Niye karışıyorsun. Türkiye'nin önünün açılmasından korkuyorlar. Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden korkuyorlar" dedi.

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DHA