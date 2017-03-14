Bakan Elvan: Cumhurbaşkanlığı sistemi topluma uzlaşma kültürünü getirecek

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı sisteminde hükümet olabilmek için yüzde 50'nin üzerinde oy alınması gerektiğini belirterek, "Bu da topluma uzlaşma kültürünü getirecektir" dedi.

Mersin'de, Müstakil Sanayici ve iş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği 'Gelecek Senin Sahip Çık' programına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan katıldı. AKİB Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Elvan, anayasa değişikliği ile hükumet olmak için yüzde 50'nin üzerinde oy alınması gerektiğini aktartı. Bakan Elvan, "Bu da topluma uzlaşma kültürünü getirecektir. Biz bugün nasıl MHP ile birlikte bir uzlaşma kültürü içerisinde bu anaysa değişikliğini sizlerin huzuruna getirmişsek, yarın hükumeti seçeceğiniz zaman bu uzlaşma kültürü toplumda oluşacak. Çünkü yüzde 50'nin üzerinde oy almak zorundasınız'' dedi.

'DEMOKRASİ DAHA KALICI OLACAK'

Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Elvan, ''Ana muhalefet partisi lideri, 'Amerika'daki başkanlık sistemini aynen getirseydiniz, biz ona da hayır demezdik' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Amerika'da başkanlık sisteminde kararnamede sınır yoktur. Bugün Trump kimlerin ülkeye girip girmeyeceğine karar verdi, savcıları görevden aldı, sınırsız kararname yetkisi var. Bizdeki cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisi sadece yürütmeye yönelik. Anayasa değişikliği ile öngörülen hususlar Türkiye'deki demokrasiyi çok daha kalıcı hale getiren, daha sağlam temeller üzerine oturtan, doğrudan halkın söz sahibi olduğu bir yönetimdir'' diye konuştu.

'EN GÜZEL CEVABI HALK VERECEK'

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında tırmanan gerginliğe de konuşmasında yer veren Elvan, şöyle devam etti:

''Recep Tayyip Erdoğan bunu kendisi için yapıyor' diyorlar. Ben huzurunuzda Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Güçlü bir hükumet var. Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız arasında uyum var. Böyle bir değişikliğe neden gidelim Ama biz ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. İşin aslı, anayasa değişikliği tamamıyla vesayeti ortadan kaldıran, sağlam demokrasi temellerine sistemimizi oturtan bir yapı. 16 Nisan'da evet çıkmasıyla birlikte bu millet ve Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz, Türkiye karşıtı söylemler içerisinde olan, ırkçılığın had safhaya ulaştığı Hollanda'ya, Almanya'ya, Avusturya'ya, Belçika'ya en güzel cevabı verecektir.''

MÜSAİD Genel Başkanı Nail Olpak ise Avrupa'daki bazı ülkelerin Türk bakanlara karşı tutumunu kınayarak başladığı konuşmasında, "Biz iş dünyası olarak referanduma sunulmak üzere kabul edilen değişimi bir tercih değil ihtiyaç olarak görüyoruz. Geleceğimize sahip çıkmak ancak sürdürülebilirlik istikrar süreci ile gerçekleşir" dedi.

DHA