Bakan Elvan: Cumhurbaşkanlığı sistemi topluma uzlaşma kültürünü getirecek (2)

BAKAN ELVAN: RUSYA PAZARINI ÇEŞİTLENDİRMEMİZ GEREK

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenen 'Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi’ tanıtım toplantısına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Rusya'ya bağımlı bir üretimin gerçekleştirildiğine dikkat çekerek üretimin çeşitlendirilmesinin önemine değindi. Mersin'in yaş sebze ve meyve konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Elvan, "Siz değerli çiftçilerimiz, muhtarlarımız olmasa bugün ülkemizi bu noktalara getiremezdik. Mersin'i özellikle yaş sebze ve meyvede hak ettiği yere getirmek için birlikte güzel işler başaracağız. Bizler Rusya’ya bağımlı olarak üretimi sürdürüyoruz. Pazarları çeşitlendirmemiz çok önemli" dedi.

MERSİN TARIMDA ÜST SEVİYELERE GELECEK

Mersin’i özellikle tarımda daha güzel günlerin beklediğini kaydeden Elvan, şöyle devam etti:

"Bugün burada özellikle Mersin bölgesinde üreticilerimize zor zamanlar yaşatan, üretimi ve üretimde kaliteyi düşüren Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ülkemiz tarımında önemli yere sahip Mersin’de, Akdeniz Sineği ile mücadeleyi en üst seviyeye taşımak için bir aradayız. Burada konuşulanlar ve yapılacakların kent tarımına önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)

DHA