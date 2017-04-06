Bakan Elvan halde erik paketledi, traktöre bindi (2)

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜN AÇILACAĞI BİR SEÇİM'

Mersin'in Silifke İlçesi'nde 16 Nisan referandumuna yönelik çalışmaları kapsamında mitinge katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Körtopal bir parlamenter sistemimiz var" dedi. Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' dediğini vurgulayan Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"İster Ak Partili olun, ister CHP'li olun, ister MHP'li olun, isterse HDP'li olun. Hiç fark etmez. Bu seçim Türkiye'nin önünün açılacağı bir seçimdir. Bu seçim, milletimizin geleceğinin belirleneceği bir seçimdir. Bu seçim çocuklarımızın, torunlarımızın önünün açılacağı bir seçimdir."

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL

Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel niteliklerinin olduğu gibi yerinde olduğunu ifade eden Bakan Elvan, "Yapılan değişiklik son derece basit. Hükümet sistemini değiştiriyoruz. Güçlü bir hükümet, güçlü bir meclis, bağımsız ve tarafsız güçlü bir yargı oluşturuyoruz. Hükümeti siz belirleyeceksiniz" diye konuştu.

DHA