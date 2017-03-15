Bakan Elvan: Hollanda ve AB'nin büyük ayıbı (3)

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ÇEVRE YOLU TEMELİNİ ATTI

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kepez Doğu Çevre Yolu temel atma töreninde, Kepez halkı, sivil toplum kuruluşları, işadamları ile bir araya geldi. Törende konuşan Bakan Elvan, “Finike, Demre Kaş hattındaki karayolumuzun çok daha düzgün hale getirilmesi, bölünmüş hale getirilmesi, 2 adet kruvaziyer limanın Antalya'ya kazandırılması ki; biri Antalya merkez, diğeri Demre'de olacak. İnşallah bunların hepsini gerçekleştiriyoruz. 16 Nisan'da gelin hep birlikte evet diyelim, ülkemizin önünü daha da açalım. Önümüze engel olarak konulan kavramları, engel olarak konulan araçları tamamen kaldıralım" diye konuştu.

Bakan Elvan daha sonra Kepez Doğu Çevre Yolu temelini attı.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)

DHA