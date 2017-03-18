Bakan Elvan: Şehitlerimizin hatıraları bizim yol haritamızdır (2)

'TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNİ İSTEMİYORLAR'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’deki programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Elvan, referandum için tüm partililerin gece gündüz demeden çalışmasını istedi.

Türkiye’nin hız kesmeden yoluna devam ettiğini ifade eden Elvan, "Birilerinin neden rahatsızlık duyduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin gelişmesini, güçlenmesini, ayak bağlarından kurtulmaya çalışmasını istemiyorlar. Türkiye üzerinde emelleri olan küresel çevreler, dün de istemiyorlardı, bugün de istemiyorlar, yarın da istemeyecekler. Biz onların ne istediklerine, ne istemediklerine bakmıyoruz. Biz milletimizin birliğinden dirliğinden, huzurundan hiçbir şekilde taviz vermeden insanlığı yaşatmak amacıyla demokrasiden taviz vermeden, milli iradeden taviz vermeden, bir bir projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kiminde kuyruk acısı, kiminde karın ağrısı kiminde de haset var. Nedense Türkiye’nin güçlenmesine karşı olanlar bu hazımsızlığı bu kuyruk acısını yaşayanlar" dedi.

MHP İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Bakan Elvan, buradaki ziyaretinin ardından merkez Akdeniz İlçesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde bulunan Metropol İş Merkezi’ndeki MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada MHP İl Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ve partililer tarafından karşılanan Bakan Elvan, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine söyledi. MHP İl Başkanı Yılmaz da, ziyaret nedeni ile Elvan’a teşekkür etti.

DHA