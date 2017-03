Bakan Elvan'dan, Moody's kararına tepki

MERSİN'de bulunan Kalkınma Bakanı Elvan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu 'Ba1' olarak teyit etmesi ve görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmesine tepki göstererek, "Ekonomimizde bir sıkıntı yok" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki programı kapsamında merkez Yenişehir İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerine giren Bakan Elvan, sahipleri ile de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Gittiği her yerde kendisine ikram edilen, başta cezerye, tatlı ve taze meyvelerin tadına Bakan Elvan, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum içinde vatandaştan 'evet' oyu istedi.

Bulvar boyunca yaklaşık olarak 3 saat ziyaretlerini sürdüren Elvan daha sonra ise partisinin Yenişehir ve Mezitli ilçe örgütleri tarafından Suphi Öner Öğretmenevi'nde organize muhtarlar toplantısına katıldı.

Burada muhtarların sıcak ilgisi ile karşılaşan Elvan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü, büyümeye devam edeceğini söyledi. 15 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olanların olduğunu belirten Elvan, "Yıllardır terörü destekleyen, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan ülkeler, Türkiye'yi demokrasi sınavına çekmeye kalkan ülkeler, son günlerde adeta ırkçılığın, baskının, ayrımcılığın ve şiddetin kol gezdiği ülkeler haline geldi. Söz konusu Türkiye olunca, demokratlıklarını maalesef unutuyorlar. Söz konusu milletimizin iradesi olunca insan haklarını unutuyorlar, söz konusu Türkiye olunca kendi değerlerini kılları kıpırdamadan çöpe atıyorlar. Onların yaptığı elbette kabul edilemez. Devletimiz gereken cevabı veriyor, tedbirleri alıyor" dedi.

EKONOMİMİZDE BİR SIKINTI YOK

Önceki gün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu 'Ba1' olarak teyit ederek, görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmesine tepki gösteren Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülkede siyasi istikrar olduğu taktirde, anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye'nin önü daha da açılacaktır. Her açıdan Türkiye hızla gelişecek, büyüyecek ve kalkınacaktır. O nedenle Avrupa'dakiler bas bas bağırıyorlar. Türkiye aleyhine kampanyalar yürütüyorlar. Ekonomimizde bir sıkıntı yok. 3. çeyrekte, 2016 yılında bir daralma oldu. 2016 yılının son çeyreğinde iyi bir büyüme rakamı bekliyoruz ve 2017'nin ocak ve şubat ayından itibaren de ekonomide bir canlanma başladı. Yani büyümede bir artış, canlanma başladı. Moody's açıklama yapıyor, 'durağan görünümü negatife çevirdim' diyor. Tamamen siyasi bir karar. Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gittiği bir dönemde, Türkiye ekonomisini kötü göstermeye çalışan bir yaklaşım söz konusu. Biz bunların artık içlerini okuyoruz. Kafalarında ne var biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesinden ve kalkınmasından ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz."

DHA