Bakan Elvan'ın koruma aracı yaya çarptı

KARAMAN'da Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ı karşılamaya giden korumaların içerisinde bulunduğu aracın çarptığı yaya, ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Piri Reis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir dizi ziyaret için Karaman'a gelecek olan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ı karşılamaya giden korumaların içerisinde bulunduğu 06 ZUS 64 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki İbrahim Ethem Kaya'ya çarptı. Kazada, ağır yaralanan Kaya'ya ilk müdahaleyi koruma ekipleri yaptı.

Kaya, çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA