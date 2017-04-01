Bakan Eroğlu: (Almanya) İnşallah yakında bütün gazeteler Türkçe basılır

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "3. Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olacak, merkez olacak, İstanbul dünyanın merkezi. Frankfurt Havalimanının pabucunu dama atacak. Mesele bu yani" dedi.

Eroğlu, " Ey Almanya… Sen bir anayasa değişikliği, kanun değişikliği yapınca biz karışıyor muyuz. Ne yaparsan yap, sen Türkiye'deki anayasa değişikliğine niye 'hayır' diyorsun. Hatta Alman gazeteleri manşetlerini Türkçe atıyor, Türkçe öğrendiler artık. Ama inşallah yakında bütün gazeteler Türkçe basılır" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Ataköy'de bulunan Bakırköy Emlak Kredi Bankası Ortaokulu "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında fidan dağıttı, ğrencilerle okul bahçesine fidan dikti.

Bakan Eroğlu öğrencilerin Türkiye'nin teminatı olduğunu elirterek, "Şimdiye kadar pek çok okulu yeşillendirdik. Okullar hayat olsun projesi kapsamında İstanbul'da 1074 okulumuzu bu şekilde çiçek gibi yapmışız. İnşallah kalanlarıda kısa sürede tamamlayacağız. Biz bakanlık olarak genelde su ve yeşille ilgileniyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin bütün su meselesini kökünden çözdük" dedi.

3 MİLYAR 750 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İstanbul'a şu anda 9 tane derenin, nehrin suyunu akıttık. Dolayısıyla artık su sıkıntısı yok. Suyu israf etmeyin ama, temizlik için bolca kullanabilirsiniz. Şimdi sıra ağaçlandırmada bütün Türkiye'yi ağaçlandırıyoruz. Şu ana kadar bakanlığımız 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

"FRANKFURT HAVALİMANININ PABUCUNU DAMA ATACAK"

Okuldan ayrılan Bakan Eroğlu, Bakırköy'de esnafları ziyaret ettikten sonra Bakırköy Meydanı'nda halka seslendi. Almanya'nın İstanbul'da yapılan havalimanından rahatsız olduğunu belirten Bakan Eroğlu, " 3. Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olacak, merkez olacak, İstanbul dünyanın merkezi. Frankfurt Havalimanının pabucunu dama atacak. Mesele bu yani. Göktürk uydusu ile artık uzayda bizde varız. Altay tanklarını, atak helikopterlerini biz yapıyoruz. Dünyada 5 ülke insansız hava araçlarını yapıyor, biz üstelik silahlısını yapıyoruz. Gidiyoruz hainleri noktasında vuruyoruz" dedi.

ŞEHİTLER İÇİN 100 BİN FİDAN DAĞITIMI

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de olduğunu belirten Eroğlu, İzmir'in belediyesinin CHP'ye ait olduğunu, kendileri için bu durumun fark oluşturmadığını, İzmirlilere Manisa'da 115 kilometre mesafeden su götürdüklerini vurguladı. Bu sene özellikle şehitler için fidan dağıtıldığını kaydeden Eroğlu, "Onların isimlerini sürekli hatırlatıyoruz isimleri ilelebet, mutlaka barajlara ormanlara kazınıyor. Bu haftada İstanbul'da 100 bin fidan dağıtımı yapıyoruz, şu ana kadar 90 bin kadarı dağıtıldı. Bugünde 10 bin fidanı şehitlerimizin hatırasına burada dağıtacağız" diye konuştu.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU 18 MADDEYİ OKUMAMIŞSIN. BİR OKU"

Referanduma da değinen Bakan Eroğlu, "Bakın izah edeyim sayın Kılıçdaroğlu ne dedi. 'Cumhurbaşkanı başka partiden, başbakan başka partiden olursa ne olacak' dedi. Zaten sayın Kılıçdaroğlu 18 maddeyi okumamışsın bir oku. Maddeleri okusan artık başbakanlık sistemi yok. Bir otomobilde 2 şoför yok. Birisi gaza basıyor, birisi frene basıyor geçmişte. Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında su sızmıyor ama geçmişe baktığımız zaman, 'hayır' diyen kardeşlerimde dinlesin bakın, biz size de saygı gösteriyoruz.Çünkü biz zaten bu halk oylamasını herkes istediği şekilde yaşasın, istediği şekilde düşüncesini söylesin, serbest vesayet sistemini yıkmak için 'evet' diyoruz " şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH YAKINDA BÜTÜN GAZETELER TÜRKÇE BASILIR"

Halk oylamasında "hayır" diyenlere de seslenen Eroğlu "Kimler hayır diyor 15 Temmuz'da ülkemizin başına çorap örmek isteyen tarihimizin en kanlı alçak terör örgütü FETÖ. Elebaşısı o mendabur adam 'hayır' diyor. Çünkü vesayet sistemi sona erecek. Ayrıca PKK elebaşı Kandil'den telsizle mesajı atıyor 'hayır" diyor. Neden çünkü artık terör örgütlerinin tepesine biniyoruz. Alçak terör örgütü DEAŞ hayır diyor. PYD hayır diyor. Peki Avrupa'ya ne oluyor. Ey Almanya… Sen bir anayasa değişikliği, kanun değişikliği yapınca biz karışıyor muyuz. Ne yaparsan yap, sen Türkiye'deki anayasa değişikliğine niye 'hayır' diyorsun. Hatta Alman gazeteleri manşetlerini Türkçe atıyor, Türkçe öğrendiler artık. Ama inşallah yakında bütün gazeteler Türkçe basılır" ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıttı. Vatandaşların fidan dağıtımın ailgisi yoğun oldu. Bakanın elinden fidan almak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarıştı. Öte yandan bakanın konuşma yaptığı sırada da Hayır çadırında etkinlik devam etti.

DHA