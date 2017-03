Bakan Eroğlu: Aydın'ı, doğa turizminin merkezi yapacağız (2)

BAKAN EROĞLU, NAZİLLİ'DE

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Aydın'ın Koçarlı ve Çine ilçelerindeki toplu açılış törenlerinin ardından Nazilli'ye geçti. Bakan Eroğlu'nu, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Ak Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş ve Abdurrahman Öz, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Ak Partili yöneticiler karşıladı. 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nda fidan dikme törenine katılan Eroğlu, burada öğrencilerle bir araya geldikten sonra ilçe merkezine geçti. Belediye Meydanı'ndaki platformdan vatandaşlara seslenen Bakan Eroğlu, Nazilli'de 35 milyon lira maliyetindeki 9 tesisin temelini attıklarını, 14 yılda ilçeye 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

'ERDOĞAN İÇİN DEĞİL, HER DOĞAN İÇİN'

16 Nisan'da Türkiye'nin istiklali ve istikbali için evet diyeceklerini belirten Bakan Eroğlu, "16 Nisan'da tarihimizin en önemli halk oylaması yapılacak. Milletimizin kaderi, devletimizin bekası, Türkiye'mizin istiklali ve istikbali için evet diyeceğiz. Buradan özellikle, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Herkes oturdu; dedi ki, 'Bu böyle gitmiyor, koalisyon hükümetleri, 16 aylık hükümetlerle bu iş yürümüyor. Geçmişte hep cumhurbaşkanıyla başbakan kavga etmiş, bundan da ortaya krizler çıkmış. Her krizin millete faturası var, bunu çözelim' diye Türkiye'nin bekası için 18 maddelik bir anayasa değişikliği hazırladılar. Bu aslında cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle ilgili. Devlet Bahçeli de devlet adamlığını gösterdi, dedi ki mesele memleket meselesiyse gerisi teferruattır. Çünkü bu hiç kimse için değil, Başbakanımızın da dediği gibi bu Erdoğan için değil, her doğan için" diye konuştu.

'MEVCUT SİSTEM SÜREKLİ KRİZ DOĞURUYOR'

Şu anki sistemin sürekli kriz doğurduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Mevcut sistem çok saçma sapan sürekli kriz doğuruyor, kavga doğuruyor. Biraz önce de belirttiğim gibi bu ülkede liderler hep ikilem arasında kalmışlar. Cumhurbaşkanımız ile Binali Yıldırım arasında su sızmıyor tamam, daha önce bütün başbakan ve cumhurbaşkanları arasında kavga etmişti. Bunun faturasını da millet çekmişti" dedi.

