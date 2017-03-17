Bakan Eroğlu, Balıkesir'in ilçelerinde (2)

EROĞLU: KUYRUKLU YALAN

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, programı kapsamında Balıkesir'in Burhaniye'nin ardından Edremit'e geldi. Havayoluyla Kocaseyit Havalimanı'na gelen Bakan Eroğlu, Erdemit Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa konuştu.

Bakanlığının hizmetlerinden söz eden Eroğlu referandumda halkın 'evet' oyu kallanmasını isterken şunları söyledi:

"Türkiye kavgalardan, istikrarsızlıktan, kısa süreli hükümetlerden çok şey kaybetti. Türkiye şimdi bu noktada değil, çok daha ileride olması lazımdı. Biz diyoruz ki mademki icraatın başındasın hesap sorulacak. Bunu getiriyoruz. 1824 yaş arası 7 milyon genç var. Bunlar aslan gibi. İnşallah onarda seçilebilecek. Diyorlar ki işte bakanları çocukları falan milletvekili olacak. Ne kadar kuyruklu yalan. Ben bakanım ama ben de esnaf çocuğuyum. Afyonkarahisar'ın Şuhut kasabasından çıkmışım, neticede üniversiteyi bitirip profesör oldum. İSKİ, DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre Orman Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı işte bir vatan evladıyım."

Bakan Eroğlu, Edremit'te ıslah çalışması yapacak yüklenici firma sahibinden, çalışmayı zamanında bitiremezse; kentte kazandırılmak üzere 8 derslikli bir okulu yaptırma söz aldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

DHA