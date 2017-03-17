Bakan Eroğlu, Balıkesir'in ilçelerinde (3)

AYVALIK'A BAKAN GARANTİSİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Burhaniye ve Edremit'in ardından İvrindi'ye geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin burada yaptırdığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunup açılışını yapan Bakan Eroğlu daha sonra Balya'ya gitti. Balya'da çiftçilerle buluşup, fidan dağıtan Bakan Eroğlu, halka seslendi. Balya'nın ardından Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Eroğlu'na Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan da eşlik etti.

Valilik'te basın toplantısı düzenleyen ve Bakanlığın çalışmaları ile ilgili bilgi veren Eroğlu, Ayvalık'ta Pateriça Koyu başta olmak üzere birçok alanın yapılaşmaya açılacağı şeklindeki iddialara değindi. Bakan Eroğlu, "Söz konusu bölge bir tabiat parkıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede sitlerle ilgili bir çalışma yapıyor, ama orada şu anda bir yapılaşma yoktur. Merak etmeyin, orası bizim kontrolümüz altındadır, bizim yetkimizdedir. Bölgede herhangi bir şey yapılmayacak" dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Çay Deresi Rekreasyonu Alanı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Eroğlu, 'Eloğlu yatar, Eroğlu yapar', 'Devlet ormancılığından millet ormancılığına', 'Sayın Bakanımız hizmetlerinize 16 Nisan'da da evet' yazılı pankartlarla karşılandı. Vali Ersin Yazıcı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ardından kürsüye çıkan Bakan Eroğlu, "Bugün Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'de 175 milyon TL değerinde 31 tesisin temelini attık. Balıkesir çiçek gibi olacak" dedi.

Bakan Eroğlu anayasa değişikliği ve referandum konusunda da açıklamalarda bulundu, "16 Nisan'da önünüze bir sandık konacak. Sevgili Balıkesirliler biz sizlere güveniyoruz. 16 Nisan'da da istikrarın sürmesi için, büyük hizmetlerin devamı için hep birlikte 'evet' diyeceğiz. Yeni değişiklikle birlikte TBMM daha güçlü olacak, yargı hem bağımsız, hem tarafsız hale gelecek. İşler daha hızlı yürüyecek inşallah" diye konuştu.

FİDAN DAĞITIMINDA İZDİHAM

Törende çiftçilere ve vatandaşlara zeytin, çam, iğde, kestane vb. fidanlar dağıtılırken, izdiham yaşandı. Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri herkese yetecek kadar fidan olduğunu belirtirken, vatandaşların üçer beşer adet fidan alması dikkat çekti.

Bakan Eroğlu Balıkesir programının ardından Kepsut'ta Yaylabaşı göleti, Dursunbey'de ise Akçagüney Dada göletinin temelini attı.

Hilmi DUYAR-Coşkun YAMAN/BALIKESİR, (DHA)

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