Bakan Eroğlu 'evet' oyu istedi (2)

TİRE'DE TEMEL ATTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'in Torbalı ve Bayındır ilçelerindeki programının ardından Tire İlçesi'ne geçti. Tire'de yapılacak Sarılar Mahallesi Kündük Deresi Taşkın Koruma Tesisinin temelinin atılması, orman köylülerine sertifika dağıtım törenine katıldı. Tire'nin dağlık bölgesinde yer alan Sarılar sınırlarında, Kündük Deresi yatağı üzerinde yapılacak 'Taşkın Koruma Tesisi'nin 690 metre uzunluğunda betonarme olacağı belirtildi. 'U' şeklinde kesit kanal olacak tesiste, 1 menfez bulunacağı, toplam maliyetinin ise 1.6 milyon lira olacağı açıklandı. Tesisin inşasını üstlenen müteahhit firmanın, projeyi 15 Temmuz 2017 kadar tamamlayacağı bildirildi.

Tire Belediyesi Konferans ve Gösteri Salonu'nda gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin İzmir bölge müdürleri de katıldı.

AK Parti hükümetleri döneminde, bakanlığı döneminde İzmir'in, Küçük Menderes Havzası'nın baraj, gölet, taşkın önleme, sulama kanalları ve sulama sistemleri yatırımlarında büyük bir atılım içerisine girdiğini belirten Bakan Eroğlu, göreve ilk geldiği dönemlerde İzmir'de doğru dürüst bir baraj olmadığını söyledi. Küçük Menderes Havzası'nda sadece Beydağ Barajı'nın temelinin atıldığını ve o şekilde kaldığını ifade eden Eroğlu, "Beydağ Barajı için o zamanki parayla 400 bin lira gibi komik bir para ödenek ayırmışlardı. Zaten temeli atılmış ve yaklaşık 12 yıldır o şekilde kalmıştı. Hiç unutmam, Cumhurbaşkanımız ilk göreve geldiğimde Beydağ Barajı'nın 'Ne zaman yapılabileceğini' sorduğunda, ben bu hesaplara göre 76 yılda ancak olur demiştim. Bana, 'Bırak eski Türkiye'yi sen ne kadar zamanda yaparsın' dedi. Ben de 3 yılda dedim ve tamamladık. Su hayattır ve bizim yaptığımız yatırımlarla bu bölgeye hayat geldi. Toplamda 8 tanesi bitmiş olan 6 tanesi de bu sene sonunda bitecek şekilde 14 barajı bu bölgeye kazandırdık" dedi.

Konuşmasında sık sık bu bölgenin bir evladı olduğunu, kısa da olsa İzmir milletvekili olma şerefini de yaşadığını belirten Eroğlu, İzmir'e hizmet getirmekten, yatırım getirmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Eroğlu, "İzmir, İzmir olalı böyle hizmet görmedi. Bakınız toplamda 43 milyar TL'lik yatırımı AK Parti olarak yapmışız" dedi. İzmir'e, Küçük Menderes Havzası ve Tire'ye daha önceden 83, yeni eklenenlerle birlikte toplam 94 müjde verdiklerini, bunun maddi bedelinin ise 1 milyar 330 milyon lira olduğunu belirten Eroğlu, "Önceden verilen 83 müjdenin 66'sı bitmiş durumda. Gerisi de yapılıyor, yapılacak" dedi.

Bakan Eroğlu, Tire'de de parlamenter sistemin geçmiş dönemde çatışmalar yarattığı açıklamasını yineledi. Referandum için evet kullanılması çağrısı yaptı.

Daha sonra programa katılan vatandaşlara, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından getirilen 2 bin 500 ağaç fidanı dağıtıldı. Eroğlu, devlet arazisi olan orman mahallerini en yakınında bulunan vatandaşlara çekilen kuralarla 49 yıllığına verileceğini belirtti ve sonrasında sembolik olarak iki köyün ormanlık mahallerinin kura çekimini yapıp, ismi çıkan vatandaşlara sertifikalarını dağıttı.

İZMİR'E HAREKET ETTİ

Bakan Eroğlu, buradaki salon programının ardından AK Parti Tire İlçe Teşkilatı'nın Gümüşpala Caddesi üzerindeki 'Seçim Koordinasyon Merkezi' bürosunu hizmete açtı. Bakan Eroğlu daha sonra, kente gelecek Başbakan Binali Yıldırımı karşılamak üzere İzmir'e gitti.

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA)

DHA