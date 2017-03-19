Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu sanıyorum ki gizli bir şekilde 'evet' diyecek

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir dediği bir dediğini tutmuyor. Esasen gizli olarak bizi destekliyor, ben sanıyorum ki gizli bir şekilde 'evet' diyecek" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtım töreniyle Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında Evciler İlçesi'ndeki Şehit Hüdai Çınar Ortaokulu'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Okulun spor salonunda düzenlenen törende konuşan Bakan Eroğlu, Ak Parti hükümetleri döneminde özellikle köylere ve ormancılığa büyük destek verildiğini söyledi. Halk oylamasında 'evet' verilmesi için 100 sebep sayabileceğini belirten Bakan Eroğlu, "Önümüzde 16 Nisan'da bir halk oylaması var. Bu halk oylaması tarihimizde en önemli halk oylamasıdır. Bu konuda sizden tam destek istiyoruz. Milletimizin istikbali ve istiklali için kararımız 'evet' olacak" dedi.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

"CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim var, onlara da sesleniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir dediği bir dediğini tutmuyor. Esasen gizli olarak bizi destekliyor, ben sanıyorum ki gizli bir şekilde 'evet' diyecek. Geçen gün ağzından kaçırdı ve aynen şunu söyledi; 'Bu yeni sistem gelirse, vatandaş 'evet' derse cumhurbaşkanı ile başbakan kavga ederse ne olacak Kriz çıkar' dedi. Biz zaten böyle bir kriz çıkmasın diye bu sistemi getiriyoruz sayın Kılıçdaroğlu. Burada kendisi resmen itiraf etti."

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

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DHA