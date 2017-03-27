Bakan Eroğlu: Milletin 'evet' ve 'hayır' demesinden size ne (2)

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EREOĞLU: ŞİFALİ BİTKİLERDE YENİ SEKTÖR AÇMAK İSTİYORUZ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya'daki temasları kapsamında Akşehir İlçesi'nin ardından Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı ve Meram İlçeleri'nde, Devlet Su İşleri Tesisleri'nin toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan 'Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi' sertifikası dağıtım törenine katıldı.

Bakın Eroğlu, Konya'daki son programında da Ticaret Borsası temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yemeğe katılan Bakan Eroğlu, şifalı bitkilere yönelik yeni bir sektör doğduğunu söyledi. 15 bitkiyle ilgili çalışma yapıldığını ve üretime başlanıldığını ifade eden Bakan Eroğlu, şifalı bitkiler konusunda dünyada 115 milyar dolarlık pazar payı bulunduğunu söyledi. İşadamları ve sanayicileri bu sektörde yatırım yapmaya davet eden Bakan Eroğlu, şunları söyledi:"

Bu dünyada çok revaçta olan sektör. Dünyada yıllık 115 milyar dolar pazar payı var. Halbuki bizdeki şifalı bitkiler, pek çok ülkeden fazla. Bu konuda da biz, şifalı bitkilerde yeni sektör açmak istiyoruz. Geleceği çok parlak. Her türlü ARGE çalışmalarını biz yapıyoruz. Sektörle ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nde bir birim kurduk. 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 5 milyar dolar ihracata kısa zamanda ulaşmak.''

DHA