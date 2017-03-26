Bakan Eroğlu: Milletin 'evet' ve 'hayır' demesinden sizene

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Avrupa ülkelerinin referandumda 'hayır' çıkmasını istediğini ileri sürerek, " Milletin 'evet' ve 'hayır' demesinden size ne. Biz sizin işinize karışıyor muyuz'' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya'nın Akşehir İlçesi'nde Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Su İşleri Tesisleri'nin toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan 'Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi' sertifikalarının dağıtım törenine katıldı. Bakanlık olarak Konya'ya yapılan yatırımları anlatan Bakan Veysel Eroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinerek Avrupa ülkelerinin 'hayır' dediğini belirtti. Veysel Eroğlu, şunları söyledi:

"Almanya'nın, Hollanda'nın, Danimarka'nın yaptıklarını görüyorsunuz. Hayır, milletin 'evet' ve 'hayır' demesinden size ne. Biz sizin işinize karışıyor muyuz. Neden 'hayır' diyorlar, çünkü PKK'yı destekliyorlar. PKK 'hayır' diyor, 'evet' çıkarsa biz biteriz diyor. Zaten biteceksiniz. DEAŞ, PYD, YPG, bunların hepsi 'hayır' diyor. Alçak terör örgütü FETÖ'de hayır diyor. Millet feraset sahibi, artık FETÖ elebaşının ne hain olduğunu anladı. Senin suratında meymenet olmadığını anladı.''

DHA