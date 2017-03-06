Bakan Eroğlu, Simav'da anayasa değişikliğini anlattı (4)

EMET VE TAVŞANLI'DAKİ AÇILIŞLARA KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Emet İlçesi'nde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Eroğlu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizler bu toprakların insanlarıyız. Sadece Kütahya'da değil, Türkiye'mizin her yerini baraj ve göletlerle donattık. Geçmişte birkaç baraj yapanla övünülüyordu. Bizler göreve geldiğimizden beri son 14 yılda 145 milyar liralık yatırım yaptık. 2012 yılında 1000 günde 1000 göleti ülkemize kazandırdık. Şimdi hedefimiz 2019 sonuna kadar bu sayıyı 1071'e yükseltmektir."

Emet'ten sonra Tavşanlı İlçesi'ne gelen Bakan Veysel Eroğlu burada da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Eroğlu konuşmasında "Ben size bir müjde vermek istiyorum. Ege Bölgesi için büyük bir kalkınma projesi yoktu. Ama Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir sene çalıştık. Kütahya'nın da içinde olduğu Ege gelişim projesini sunduk. 2019 sonuna kadar tamamlanacak" dedi.

'AVURPA'DA BİZİM SAĞLIK SİSTEMİMİZ GİBİ SİSTEM YOK'

Tavşanlı İlçesi'ndeki programını tamamlayan Bakan Veysel Eroğlu daha sonra Kütahya kent merkezine gelerek Valiliği ziyaret etti. Eroğlu Valilikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eroğlu Almanya ile yaşanan sorunlarla ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Türkiye büyüdükçe, mesela havaalanından sonra bu bazı ülkelerin tavrı değişti. Çünkü İstanbul dünyanın merkezi haline geliyor, uçuş noktaları uçuşlarda merkez. Dünyanın en yüksek barajlarını yapıyoruz. Ayrıca kendimiz yaptığımız Marmaray ve bunun gibi Yavuz Sultan Selim köprüsü gibi, Osman Gazi köprüsü gibi Avrasya tüneli gibi otobanlar hastaneler Avrupa'da böyle bir sistem yok. Avrupa'da bizim sağlık sistemimiz gibi sistem yok. Ben bütün dünyayı gezdim. Amerika'ya gidin perişan olursunuz sağlık konusunda, Avrupa'da keza öyle. Dünyanın sayılı harp gemilerini denize indirecek hale geldik. İşte bundan Avrupa çekiniyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bunun için de gerekli. Kim istemiyor Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ülkeler istemiyor. Onlar hayır diyor, CHP hayır diyor, FETÖ, PKK, DEAŞ gibi bütün ülkenin önünü kesmek isteyen terör örgütleri hayır diyor. Biz de bunlara karşı evet diyoruz. Demokrasinin beşiği dediğimiz bazı ülkeler maalesef böyle bir tutum içinde. Doğru bulmuyorum. Ben burada gerçekten sayın Devlet Bahçeli'yi gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten devlet adamlığını gösterdi."

'ANKETLERİ BOŞVER'

Bakan Eroğlu yapılan anketlerle ilgili de "Anketleri boşver. Millet aslında kararsız gözüküyor ama zihninde karar vermiştir. Anketlerin hangisi tuttu. En çok denek sayısı kaç bin tane ile karar verilebilir mi Ben istatistik dersi verdim üniversitede bunların tahmin aralığı çok geniş onlara bakmayalım neticeye bakalım" dedi.

DHA