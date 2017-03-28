Bakan Eroğlu: Spil Dağı'nda 1 hafta kalan 5 yaş gençleşir (4)

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'SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Manisa'nın Kula İlçesi'nde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Emre Mahalle Göleti’nin temel atma ve 'Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları' dağıtım törenine katıldı. Kültür Merkezi Düğün Salonu'ndaki etkinliği Vali Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Selçuk Özdağ ve İsmail Bilen, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Kula Kaymakamı Osman Güven, ve partililler de törende hazır bulundu.

Referandumda oylanacak olan yeni anayasa paketine değinen Bakan Prof. Dr. Eroğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Onunla Başbakanımız başbaşa verdiler ve 18 maddelik bir anaysa değişikliği tasarısı hazırlandı. Bu sırada da sorduk, gelin her türlü düşüncenin katkısı olsun, diğer muhalefetin, CHP'nin de katısı olsun dememize rağmen onlar hiçbir tavsiyede bulunmadılar. Biz konuyu millete getirince, halk oylamasına getirince, şimdi diyorlar 'Hayır' Niye Hayır diyorsun Gel dedik, teklifin varsa söyle. Millete gidince artık yapılacak bir şey yok. Söz de karar da milletin çünkü. Artık millet karar verecek. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz hakikaten feraset sahibi" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL GÜÇ YAPACAK ÇALIŞMA'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, Türkiye'nin kalkınması, hızlı karar alma ve istikrar için çok önemli olduğunu belirten Bakan Prof. Dr. Eroğlu, "Bu anayasa değişikliği için en az 100 tane sebep var. Ama hayır demek için hiçbir gerekçe yok. Almanya bile bunu fark etti. Türkiye'yi çok büyük bir küresel güç yapacak çalışma bu. Bir dönüm noktası" diye konuştu.

'O 50 MİLYAR DOLAR BENDE OLSAYDI, BÜTÜN BARAJLARI BİTİRİRDİM'

Geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki kavgalar nedeniyle halkın büyük bedeller ödediğini belirten Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Bir anayasa kitapçığını sayın Sezer, Ecevit'in üzerine fırlattı 22 banka battı. Onun borcunu kim ödedi sanıyorsunuz. Sizler ödediniz. Yani bunun faturasını millet ödedi. Bu 22 bankanın batmasıyla milletin ödediği fatura neredeyse 50 milyar dolar. Ah o 50 milyar dolar olsaydı da Türkiye'deki bütün barajları bitirirdim" dedi.

Bakan Prof. Dr. Eroğlu'nun konuşmasının ardından DSİ tarafından inşa edilecek Emre Göleti'nin temeli atıldı ve 'Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları' dağıtımı yapıldı.

Bakan Prof. Dr. Eroğlu, daha sonra Alaşehir İlçesi'ndeki programlara katılmak üzere Kula'dan ayrıldı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)

DHA