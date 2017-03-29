Bakan Eroğlu: Spil Dağı'nda 1 hafta kalan 5 yaş gençleşir (5)

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ALAŞEHİR'DE BARAJ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kula'dan sonra Alaşehir'de Toygarlı Barajı'nın temel atma törenine katılmak üzere Alaşehir'e geldi. 1290 dekar alanı sulayabilecek, 39 metre temel yüksekliği olan, 860 bin metreküp su toplayabilecek ve 10 milyon TL'ye mal olacak Toygarlı Barajı'nın Alaşehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen temel atma töreninde konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandum için evet oyu istedi. Törenin ardından orman köylülerine 'Gelir getirici tür sertifikası' dağıtımı yapıldı. Bakan Eroğlu Alaşehir'deki programının ardından Demirci İlçesi'ne hareket etti.

BAKAN EROĞLU: TÜRKİYE'DE EN ÇOK BARAJI OLAN İLÇE DEMİRCİ OLACAK

İlçe girişinde Halk oyunları ekibi tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, karşılamanın ardından konuşma yapacağı Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'na geçti. Demirci için halen 6 baraj inşaatının devam ettiğini belirten Eroğlu, Çanakçı, Mahmutlar, Yeşiloba ve Kuzuköy baraj projelerinin hazırlandığını söyledi. Demirci'de baraj sayısını 10'a tamamlayacaklarını ifade eden Eroğlu, "Türkiye'de en çok barajı olan ilçe Demirci olacak. Demirci'de böylelikle 10 baraj, 3 sulama göleti ile 2019 yılı sonuna bitmiş olacak ve vatandaşlarımıza hizmet verecek" dedi.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından ORKÖY kredi sertifikalarının dağıtımını yapıp ardından toplu açılış töreni gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu ve davetliler törenin son bölümünde ise üreticilere fidan dağıttı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, günün anısına Bakan Eroğlu'na Demirci el halısı ve ahşap oyma tablo hediye etti.

DHA