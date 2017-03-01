Bakan Eroğlu: Trump ve hükümet de bunun ne kadar hain olduğunu anladı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Fethullah Gülen'in ABD'den Kanada'ya kaçacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Trump ve hükümet de bunun ne kadar hain olduğunu anlamış durumda. Herhalde Kanada'ya kaçırılmaz ise iadesi beklenebilir" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Eroğlu, ilk olarak İhsaniye İlçesi'ne bağlı Yaylabağı Beldesi'nde DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı törenine katıldı.

KIBRIS'A SU VERİLMESİNDE MUHTEŞEM BİR ÇALIŞMA YAPTIK

Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Türkiye'den KKTC'ye götürülen içme suyunun denize akıtıldığı yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'a şu anda suyu verdik. Sadece suyu götürmekle kalmadık, Türkiye'den 107 kilometre mesafede, 80 kilometresi denizde olmak üzere askıda, dünyada ilk defa denizin içinden 250 metre askıdan geçen bir boru ile götürdük. 470 kilometre de Kıbrıs içerisinde ana dağıtım hatları, depoları inşa ettik. Artık bunun işletmesini Kıbrıs'ın yapmasını düşünüyoruz. Kıbrıs'ta sular idaresi var. Biz arıtma tesisini, her şeyi yaptık. Aşağı yukarı 1 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık, muhteşem bir çalışma yaptık. Barajımız da dolu. Biliyorsunuz Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan, Kıbrıs'taki Geçitköy Barajı'na ilettik. Oradan sadece iletmekle kalmadık çok modern bir arıtma tesisi yaptık, onu da Kıbrıs tarafı yapacaktı, yapamayınca biz yaptık. 470 kilometre ana dağıtım hatları yaptık, artık gerisi Kıbrıs'ın iletmesi ile alakalı bir durum."

'KAÇIRILMAZ İSE İADESİ BEKLENEBİLİR'

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'den, Kanada'ya kaçacağı yönündeki sorulara ilişkin Bakan Eroğlu, "Son dosyalar gönderildi. Sayın Bekir Bozdağ'ın tekrar ABD'ye gitmesi planlanıyor. Trump ve hükümet de bunun ne kadar hain olduğunu anlamış durumda. Herhalde Kanada'ya kaçırılmaz ise iadesi beklenebilir diye düşünüyoruz" dedi.

Bakan Eroğlu daha sonra Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde DSİ tarafından yapılacak tesislerin temel atma törenine katıldı ve vatandaşlara fidan dağıttı.

DHA