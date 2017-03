Bakan Faruk Çelik: (Et fiyatlarındaki artış) Canlarını yakacağız

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Ortadaki spekülatörler, kendi elinde 10 bin hayvanı var kesecek, piyasada fiyatı yükseltmek için 500 tane 1000 tane hayvanı alıyor. Topluyor yüksek fiyatla, sonra 10 bin hayvanı piyasaya sürecek, uyanık adam. Açık söylüyorum; bunların maliye açısından da canlarını yakacağız. Buna hakları yok" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul'da katıldığı Tarım Zirvesi'nde konuştu.

Çelik, et fiyatlarında son günlerdeki yaşanan artışa değindi. Spekülatörlerin referandum sürecini fırsat bilerek hiç gereği olmadan et fiyatlarını yükselttiğine dikkat çeken Bakan Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun buna müdahale ettiğini açıkladı.

REFERANDUM SÜRECİ VE ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Çelik, "Bu referandum süreci ile uğraşırken arada baktık ki hiç gereği yokken birkaç lira et fiyatlarında bir artış söz konusu oldu. Yani 24 ila 24,50'ye kesilen hayvanların karkas olarak bir anda 27'ye kesilmeye başlandığını gördük. Bunun için Et ve Süt Kurumu'nun görevi piyasa regülasyonudur. O çerçevede sütte nasıl Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatın altına indiği an müdahale alımları yapıp süt tozunu dönüştürüyorsak aynı şekilde ette de hiç gereği yokken bu süreçten yararlanarak anlamsız rakamlara göre anlamlı bir artış yaparsanız Et ve Süt Kurumu da devreye girer ve girdik. Dedik ki 22,5 liraya karkas et veriyoruz kasap kardeşim. Entresan, burada da kasaplar itiraz ediyor. Sana ucuz et veriyorum sen niye itiraz ediyorsun Bırak bunu başkası yapsın. Sen 27'ye alacağına ben 22 buçuğa veriyorum sana. Bu müdahaledir. Piyasayı regüle etme açısından bu Et ve Süt Kurumu'nun asli görevidir" dedi.

"80 MİLYONUN PROTEİN İHTİYACINI KARŞILAMA NOKTASINDA KEYFİ UYGULAMALARA MÜSADE ETMEYİZ"

"Bizim piyasada üreticiyi mağdur etme gibi, üreticinin elindeki hayvanı görmeme gibi bir yaklaşımımız yok" diyen Bakan Çelik şunları söyledi: "Biz ona 'destekliyoruz, ahırını doldur, hayvan varlığını artır. Biz yanınızdayız' diyoruz. Ancak ortadaki spekülatörler kendi elinde 10 bin hayvanı var kesecek, piyasada fiyatı yükseltmek için 500 tane 1000 tane hayvanı alıyor. Topluyor yüksek fiyatla, sonra 10 bin hayvanı piyasaya sürecek uyanık adam. Açık söylüyorum; bunların maliye açısından da canlarını yakacağız. Buna hakları yok. Yalnız tek taraflı değil herkes kazancını alsın. Ancak 80 milyonun protein ihtiyacını karşılama noktasında keyfi uygulamalara müsade etmeyiz. Oturur, hesabını kitabını yaparız, yapılacak bir artış varsa bunu seve seve yaparız. Böyle bir mağduriyet ne üretici için ne de işin ehli esnaf ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlar için söz konusudur. Ama böyle aradan nasıl olsa bir referandum var , siyaset burayı görmeyebilir gibi… Hayır bizim 8, 10 gözümüz var. Her tarafa bakıyoruz her tarafı görüyoruz. Bunların bilinmesinde yarar var"



DHA