Bakan Işık: Avrupa'nın kendi değerlerine dönmesini istiyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Almanya ve Hollanda'ya çağrıda bulunarak, "Biz Avrupa'nın kendi değerlerine dönmesini istiyoruz. Demokrasi sadece kendileri için değil, herkes için demokrasi olmalı. Bu anlayıştan bir an önce vazgeçin" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu'nun toplantısına katıldı. Bakan Işık, burada yaptığı konuşmada Türk bakanların toplantılarına izin vermeyen Almanya ile bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal eden Hollanda'ya tepki gösterdi. Bakan Işık, şunları söyledi:

"Her birimizin kanına dokunan bir süreç yaşıyoruz. Bir halk oylaması var ve insanlarımız gidecek vicdani kanaatlerini sandığa yansıtacaklar. Bizim Avrupa'da da milyonlarca insanımız var. Bu insanların bilgilenmesi en tabi hakları değil mi Demokratik olarak bugüne kadar Avrupa bize hep demokrasi dersi vermeye kalktı. Demokraside şöyle olmaz, böyle olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Peki demokrasi demek ne demektir Demokrasi demek ifade hürriyeti demektir, düşünceyi açıklama hürriyetidir. Bunun önünde engelin olmaması demektir. Şu anda bakanımız gidecek uçağına izin vermiyorlar. Toplantı yapılacak belediyenin yetkilisi arıyor, salonun görevlisini tehdit ediyor, izinler iptal oluyor. Hani demokrasiydi. Hani insanların kendilerini ifade etme hürriyeti vardı sizde. Bu sizin gibi düşünen insanlar için bir hak da, olaylara sizin gibi bakmayan insanlar için bir hak olamaz mı Ama şunu bilmenizi isterim ki; maalesef Avrupa'da bazı mihraklar 15 Temmuz'da o hain emellerin hayata geçmemesinden darbenin başarısız olmasından fena halde rahatsızlar. Onlar Türkiye'nin yürüyüşünü ilerleyişini engellemeyi kendilerine misyon edinmişler. Madem demokrasiyse bu demokrasi sınavı insanlarımız öğrensin. Yani bir tarafı kampanyasında destekleyeceksiniz, diğer tarafın da ne olduğunu anlatmak için yaptıkları girişimleri engelleyeceksiniz. Bu açıkça çifte standarttır."

Avrupa'nın kendi değerlerine dönmesi istediklerini söyleyen Bakan Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu Avrupa'nın kendi değerleriyle ne kadar çeliştiğinin de en son ve en somut göstergelerinden biridir. Biz Avrupa'nın kendi değerlerine dönmesini istiyoruz. Demokrasi sadece kendileri için değil, herkes için demokrasi olmalı. İnsan hayatının kutsiyeti sadece Avrupalılar için değil, bütün insanlar için olmalı, ifade hürriyeti sadece Avrupa için değil, bütün insanlık için olmalı. Ancak bu zaman, bu şartlarda dünya huzur bulur. Ama ben mevzubahissem demokrasi var, benim dışımdaki mevzubahis ne olursa olsun demokrasi yok anlayışı kesinlikle Avrupa'nın bu noktada taşıyamayacağı bir anlayıştır. Üzerine alnında kara leke olarak yapışacak bir anlayıştır. Bundan bir an önce kurtulmaları lazım. Özellikle Almanya ve Hollanda'ya çağrımız bu anlayıştan bir an önce vazgeçin. Avrupa bizim için önemlidir. 5 milyonun üzerinde insanımız Avrupa da yaşamaktadır. Ticaretimizin neredeyse yüzde 50'si Avrupa ile. Avrupa'nın istikrarı Türkiye için önemlidir. Onun için Avrupa'nın kendi değerlerinden sapmasını da Türkiye olarak asla benimsemeyiz. Kendi iç politikalarından kaynaklanan, özellikle kendi iç politikalarındaki o ırkçı partilerin yükselişini engellemeye yönelik çabalarda tuzağa düştüklerinin farkında olmaları gerekir. Bu Avrupa'nın merkez partileri için büyük bir tuzaktır. Irkçı partilerden rol kapma gayreti Avrupa için ciddi bir tuzaktır. Ümit ederim en kısa zamanda bu yanlıştan dönerler. Biz yaradanı severiz yaradandan ötürü. Bu anlayışın temsilcileriyiz."

DHA