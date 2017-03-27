Bakan Işık: Birileri bize düşmanlık etmek istiyorsa düşmanlığın kendilerine zarar vereceğini bilmeleri lazım (2)

SAĞLIK MERKEZİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde Halıdere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin açılışına katıldı.

Törende konuşan Bakan Işık, refandumda neden 'evet' denilmesini istediklerini anlattı. Bakan Işık, çift başlı yönetimin ortadan kaldırılarak hükümeti halkın doğrudan seçmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"16 Nisan da inşallah sizler istikrarı kalıcı hale getirecek düzenlemeleri sandıkta oylayacaksınız. Bizler diyoruz ki artık Türkiye istikrarı sandıkta sağlasın. Şuanda oluşan çift başlı yönetimi ortadan kaldırsın ve hükümeti halk doğrudan seçsin. Bu bir daha Türkiye de yok şu parti şöyle yaptı, bu parti böyle yaptı tartışmalarını ortadan kaldırsın. Bakınız ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 63. Milli Savunma Bakanıyım. Hükümet de 65. Cumhuriyet hükümeti. ABD nin 240 yıllık tarihinde şunda 45'nci başkan görev yapıyor. 1.5 yılık hükümetlerle ülkenin rakipleriyle yarışması mümkün olailir mi İnşallah sizler inanıyorum ki 16 Nisan'da en güzelini yapacaksınız. Bizler sizden aldığımız emanetin gereğini yapmak için inanın gece gündüz çalışıyoruz. Size layık olmak için yavrularımıza gelecek kuşaklarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye her alanda çok önemli hamleler yaptı. Ama sistemimizi kalıcı istikrar temelinde yeniden yapılandırmazsak yarın tekrar istikrarsızlık dönemlerine dönme riskini bertaraf edemeyiz. Bunun için sizlerin gereğini yapacağınıza inanıyorum."

Bakan Işık daha sonra Kocaeli'de 2002'den bugüne kadar sağlık alanında çok büyük yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da yeni yatırımların devam edeceğini söyledi. Bakan Işık daha sonra merkezi gezdi.

DHA