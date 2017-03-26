Bakan Işık: Bu topraklar hiçbir diktatöre prim vermedi

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık kimsenin diktatörlükle korkutulmamasını isteyerek, "Bu topraklar hiçbir diktatöre prim vermedi. Bundan sonra da vermeyecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin birinci kuruluş yılı kutlamasına ve Kocaeli Abhaz Derneği tarafından düzenlenen Abhaz Halkı Buluşması programına katıldı. Ak Parti ve MHP'nin sunduğu teklife karşılık, teklife karşı çıkanların TBMM'ye alternatif bir teklif sunmadığını belirten Bakan Işık, şunları söyledi:

"Şimdi korkular üzerinden bir politika üretiyorlar. Türk halkını kimse korkutamaz. Eğer Türk halkı korkulara teslim olsaydı biz bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayamazdık. İnsanların aklına ve gönlüne hitap etmekten başka çare siyasette yoktur. 'Efendim diktatörlük gelecek tek kişiye bırakılır mı' Bütün sistemlerde son sözü bir kişi söyler. Ama o bir kişi o son sözü söylemeden en geniş çerçevede istişaresini, oylamasını, müzakeresini yapar ve sonuçta son sözü bir kişi söyler. Bir kişinin söyleyemeyeceği sözler vardır. Onu da TBMM söyler. Temel insan hakları, özgürlükler, anayasanın belli maddeleriyle ilgili kararı tek kişi vermez. O karar milletvekillerine aittir. Hatta zaman zaman nitelikli çoğunluğa aittir. Kimseyi diktatörlükle korkutmasınlar. Bu topraklar hiçbir diktatöre prim vermedi. Bundan sonra da vermeyecektir, bundan adım gibi eminim. Bırakın diktatörlüğü, sözünde durmayan, yaptığı ve söylediği uymayan hiçbir siyasetçiyi bu toplum ödüllendirmedi."

Işık demokrasinin özünün millete güven olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Neden korkuyoruz Neden endişe yaşıyoruz Tersini düşünün cumhurbaşkanı bir diktatörlük eğilime girdi. Uygulamaları halkta korku ve panik yarattı. Peki meclis de baktı ki gidişat iyi değil. Meclis seçim kararı alabilir mi Alır. Meclis seçim kararı aldığında halk 'Ey meclis sen doğru yaptın' dediği zaman cumhurbaşkanını yine sandıkta cezalandırır mı cezalandırır. Demokrasinin özü millete güvendir. Bizim bu önerdiğimiz sistemde hakem millettir. Hakem mahkeme değil, her işi anayasa mahkemesine götüren bir anlayışı sorun olduğu zaman millete götüren bir anlayış içeriyor. Onun için hiç kimse bir endişe yaşamasın."

Programın ardından Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, Bakan Işık'a kalpak ve bir çerçeve içerisinde kılıç hediye etti. Bakan Işık kalpağı başına takarak çekildi.

DHA