Bakan Işık esnafı ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit'te esnafrı ziyaret ederek, caddede vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Bakan Işık ile çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve partililerle birlikte İzmit Fethiye Caddesi, İstiklal Caddesi ve Kuyumcular Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti. Bakan Işık işyerlerinde esnafla sohbet etti. Bakan Işık, İzmit'in en kalabalık caddesi olan Fethiye Caddesi'nde yürürken vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden ve küçük çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Işık, onları sevip, vatandaşların isteği üzerine çektirdi. Bakan Işık daha sonra bir restoranda düzenlenen Avukatlar Buluşması toplantısına katıldı. Burada Köseköy'de 170 dönüm alanda yeni Kocaeli Adalet Sarayı'nın yapılacağını açıklayan Bakan Işık, "Kocaeli ile ilgili son derece önemli bir karar aldık. Adalet sarayımızın çok yetersiz kaldığını biliyorsunuz. Gebze'de çok güzel bir adalet sarayı yaptık. Şu anda faaliyette ve İstanbul'daki adalet saraylarının dışında Anadolu'daki en büyük adalet saraylarından birisi. Gölcük'te ihtiyaç vardı orada da adalet sarayımızı yaptık. Şimdi Gölcük Adalet Sarayımız da faaliyette. Kandıra'da sıkıntımız var, kısa sürede onu da çözeceğiz inşallah. Ama en büyük sorunumuz merkezdeki binamız. Aslında 2000 yılında devreye girmiş olmasına rağmen 10 yıllık bir süre içerisinde ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Adalet Bakanımız'ın da Kocaeli'deki değerlendirmeleri sonucunda yeni bir adalet sarayının Kocaeli'ye en kısa zamanda kazandırılması kararını verdik. Bunun için de bizim hemen Köseköy'de İzmit sınırındaki 1000 dönümlük askeri alanda yaklaşık 170 dönümü Adalet Sarayı yapılmak üzere tahsisini yaptık. Bakan olarak imzaladım ve Adalet Bakanlığı tahsis işlemi şu anda son noktaya geldi. 170 dönüm bir alanda çok güzel bir adalet sarayı yapacağız. Sizler avukatlar olarak oraya rahatlıkla ulaşacaksınız" dedi.

DHA