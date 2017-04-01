Bakan Işık: 'Evet' vermekle, CHP'deki değişimin önünü açacağız

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle CHP'nin kendisini yenilemek zorunda kalacağını öne sürerek, "Yani aslında biz 'Evet' vermekle CHP’ye iyilik yapmış olacağız. Oradaki değişimin de önünü açmış olacağız" dedi.

Bugün akşam saatlerinde Erzincan'a gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti İl teşkilatı tarafından düzenlenen programa katıldı. Bakan Işık, burada yaptığı konuşmada yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemine değindi. Yeni sistemde partilerin koalisyon hesapları yapayacağını belirten Bakan Işık, "Yeni sistemde hiçbir parti öyle yüzde 10 alacağım, yüzde 15 alacağım, koalisyona gireceğim gibi bir hesap yapamayacak. Birinci turda bir parti yüzde 50’yi yakalarsa hükümeti kuruyor. Yakalayamazsa ikinci turda en çok oyu alan iki parti tekrar yarışıyor. Eğer partiler kendi aralarında ittifak yapacaklarsa bunu seçimden önce yapmak zorundalar. Siz de oy verirken kimin kiminle ittifak yaptığını görerek oy vereceksiniz. Şimdi yüzde 25 de yetmiyor, yüzde 50 de az" dedi.

'SOLUN İKTİDAR OLAMADIĞI SİSTEMDE CHP'NİN KARŞI ÇIKMASI NORMAL'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin CHP'deki değişimin önünü açacağını ifade eden Bakan Işık, "Yüzde 25'i bulamayan Kılıçdaroğlu yüzde 50'yi bulabilir mi Peki 16 Nisan’da evet çıkarsa ne olur CHP’nin tabanı; Sayın Kılıçdaroğlu, bu iş seninle olmuyor. 25'i bulamadın, 50'yi sen nasıl bulacaksın En iyisi CHP’ye müsaade et. CHP kendini bir yenilesin. Kim gelebilir, halkın değerlerine sahip, halktan yüzde 50 oy alabilecek, halkın içinden insanın gelmesi lazım ki, halkta ona ne yapsın, oy versin. Bu dönüşüm CHP için de, Türkiye için de olumlu olmaz mı Yani aslında biz 'Evet' vermekle CHP’ye iyilik yapmış olacağız. Oradaki değişimin de önünü açmış olacağız. Demokrasinin daha yaygınlaşmasının, daha kökleşmesinin önünü açmış olacağız. Solun iktidar olamadığı bir sisteme CHP sonunu kadar karşı çıkması gayet normaldir.”

Bakan Işık konuşmasının ardından Vali Ali Arslantaş ile 3. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Erzincan’dan ayrıldı.

DHA