Bakan Işık İngiltere Savunma Bakanı ile telefonla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ile telefonla görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre telefon konuşmasında Bakan Işık'ın saldırıyı kınadığı belirtildi. Milli Savunma Bakanı Işık'ın konuşması şu şekilde: "Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırılarından dolayı duyduğum üzüntüyü ifade etmek ve zatı alilerine ne içten taziyelerimi iletmek istiyorum. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı terörün masum insanları hedef alan hain ve acımaz yönünü bir kez daha teyit etmiştir. Terör dil. Din, ırk ayırt etmeksizin tüm insnlığın ortak düşmanı ve küresel bir tehdittir. Benzer saldırıların hedefi olmuş bir ülke olarak acınızı derinden hissetiğimizi ve paylaştığımızı vurgulamak istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi terörün her türlüsüne karşı Birleşik Krallığa gereken desteği vereceğimizin ve terörle mücadelede birlikte hareket etmeye devam edeceğimizin altını çiziyorum. " İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'un ise : " Taziyeniz için teşekkür ederim. Siz de benzer saldırılara maruz kaldınız neler hissettiğimizi yakından bilirsiniz. Terörle mücadelede işbirliğimiz sürecek. Türkiye ile paylaştığımız ve inandığımız değerleri bu terör saldırıları ve terör örgütleri asla yenemeyecek." dediği ifade edildi.

DHA