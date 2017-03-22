Bakan Işık: Muhalefet tembellik yapıyor (2)

TOPLANTIYA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gaziantep'te, Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Yeni sanayi çağında üretim ve savunma sanayisini nasıl etkileyecek' konulu toplantıya katıldı. Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve oda başkanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Bakan Işık, Türkiye'nin istikrar yakaladığı dönemlerde büyük atılımlar ve büyümeler sağladığını, istikrarın olmadığı yılları ise kayıp olarak niteledi. 16 Nisan'dan sonra referandumdan 'Evet' çıkması halinde Meclisin yasama yetkisinin elinden alınmayacağını ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Meclisin yasama yetkisi elinden alınmıyor, aksine güçlendiriliyor. Çünkü milletvekilinin bakan olurum falan diye düşüncesi olmayacak. Dolayısıyla daha etkin yasama yetkisi oluşacak. 'Diktatörlüğe gider' diyorlar. Böyle bir şey olursa yeniden seçime gidilebilir mi, gidilir. O zaman cezayı millet verir. Bu durum demokrasiye güç vermez mi, kim ne yanlış yaptıysa halk, sandıkta cezasını verecek. Geçmişte bunun örnekleri var. Demokrasilerde halkın hakemliğini kabul etmek lazım. Bugün 'Hayır' kampanyası yürütenler, bunu kabul etmiyor. İstikrarımızı kalıcı hale getirmemiz lazım. O yüzden bu değişim gerekiyor. Ben her alanda gelişmiş dünyayla rekabet eden ve yarışan bir ülke istiyorum. O yüzden istikrarın teminat altına alınması ekmek, su kadar önemlidir. 16 Nisan bu açıdan önem taşıyor. Çok önemli bir halk oylamasına gidiyoruz. Bu oylama, Türkiye'nin istikrarını teminat altına alma adına önemli. Şu anki sistemimizin sadece adı inanın parlamenter. Bu sistemde normalde cumhurbaşkanı yetkileri azdır ve çoğu yerde ismini bilen bile yoktur. Ama bizdeki sistem Kenan Evren'e göre yapıldığı için yetkisi çok, sorumluluğu yok. İstediğiniz kadar kararname çıkarın cumhurbaşkanı imzalamazsa olmuyor, Gaziantep'e tek bir il müdürü atayamıyorsun."

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, (DHA)

DHA