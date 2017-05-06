Bakan Işık, Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit'te düzenlenen Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Uluslararası İnterteks Fuar alanında organize edilen Rize Tanıtım Günleri'ne katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Osman Çakır, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Işık bir stantta bulunan atmacayı koluna alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çay toplarken çekilmiş bir ının yanında çay toplayarak anı ı çektirdi.

Kendisini Rize'de hissettiğini söyleyen Bakan Fikri Işık, 'Ben Rize'ye defalarca gitmiş, görmüş yakinen bilen bir arkadaşınız olarak gerçekten kendimi Rize'de hissettim. Bu topraklar öyle topraklar ki, bizim medeniyet dünyamızın bütün unsurlarını bir arada bulunduran topraklar, bizim medeniyet değerlerimizin bütün çizgilerini bir arada bulunduran topraklar. Rize de hiç kuşkusuz Türkiye'ye değer katan, Türkiye'ye renk katan en değerli illerimizden bir tanesi. Rize hem Türkiye'nin ekonomisine verdiği katkı, hem de yetiştirdiği insanlarla Türkiye'nin hizmetine verdiği katkı açısından müstesna bir yere sahip' dedi.

Kendisini bir Rizeli olarak gördüğünü söyleyen Bakan Işık, 'Şu anda sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki bütün mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan sizlerin hemşehrisi. Sayın Cumhurbaşkanımız sizlerin hemşehrisi. Dolayısıyla biz de sizin hemşehriniziz. Biz de bu noktada kendimizi bir Rizeli olarak görüyoruz. Bu kültürün yaşaması, gelecek kuşaklarımıza aktarılması için gösterdiğiniz fedakarlığı gerçekten büyük bir takdirle karşılıyoruz' diye konuştu.

DHA