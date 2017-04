Bakan Işık: Türkiye 2050 yılında Almanya'yı da geçiyor

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, istikrarlı hükümetler döneminde Türkiye'nin en az yüzde 5 büyüdüğünü belirterek, "Her yıl Türkiye ortalama yüzde 5, yüzde 6 büyürse 2050 yılında Türkiye Almanya'yı da geçiyor ve Avrupa'nın en büyük, en güçlü ülkesi haline geliyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Işık, 16 Nisan'da istikrarın kalıcı hale geleceğini belirterek, "Çünkü sizin onayınıza sunduğumuz sistemde artık hükmet meclisten çıkmayacak. Artık hükümet sandıktan çıkacak. Siz de gideceksiniz, oy vereceksiniz ve hükümeti sandıkta belirleyeceksiniz. Bir daha 5 yıl süreyle olağanüstü bir olay olmadığı sürece güvenoyu diye bir dert yok, gensoru diye bir dert yok, bütçe onaylandı mı onaylanmadı mı diye bir dert yok. Türkiye'de kim seçilirse seçilsin icraatını yapacak, sonra yine sizin huzurunuza çıkacak. Yine sizler değerlendireceksiniz. Hükümeti başarılı bulursanız destekleyeceksiniz. Başarısız bulursanız 'Arkadaş kusura bakma, sen bizi istediğimiz hizmetleri yapmadın. Onun için seni değiştiriyoruz' diyeceksiniz. Ve Türkiye artık hükümet kombinezonlarıyla, hükümet formülleriyle zaman kaybetmeyecek" dedi.

Türkiye'nin enerjisini kendi içinde harcamaması gerektiğini ifade eden Işık, "Şu anda 'Her şey güllük gülistanlık. Cumhurbaşkanımızla başbakanımızın arası çok iyi. Ne gerek var' diye soranlara söylemek lazım. Yarın yeniden aynı istikrarsızlık dönemlerine dönmeyeceğimizin garantisi var mı Biz bu ülkede bir cumhurbaşkanının, başbakanın yüzüne anayasa kitapçığı fırlatılmasından dolayı bir ekonomik kriz yaşadık mı Bundan dolayı yüzbinlerce gencimiz, insanımız işsiz kaldı mı Ekonomi bir gecede tepe taklak oldu mu Bunun ileride tekrarlanmayacağının garantisi var mı Şimdi fırsat varken gelin bu hükümetin meclisten çıkma işini bırakalım, sandıkta halk doğrudan hükümeti seçsin. Bu değişikliği sizlerin takdirine sunuyoruz. İstiyoruz ki sizler bu değişikliğe evet deyin ve Türkiye istikrarını kalıcı olarak sandıkta belirlesin. Bir daha koalisyon dönemlerine dönmeyelim. Bir daha Türkiye enerjisini kendi içinde harcamasın" diye konuştu.

2050 YILINDA TÜRKİYE ALMANYA'YI GEÇİYOR

Işık, Avrupa'da bazı siyasetçilerin Türkiye karşıtı bir kampanya yürüttüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Neredeyse Avrupa'daki en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye. Peki bunu bunlar ne için yapıyorlar derseniz aslında 2050 yılında dünyanın nereye gideceğini çok iyi bildikleri için yapıyorlar. Yapılan bir çalışmada 2050 yılında Türkiye'nin nüfusu 97-98 milyon yani 100 milyona geliyor. Mesela Almanya'nın nüfusu ise şu anda 80 milyon, 72 milyona düşüyor. Şu anda 2017'deyiz. Biz bu anayasa değişikliğini kabul edersek ve istikrar anayasada sağlanırsa ve hükümetler 5 yıl süreyle göreve gelirse ve bundan dolayı bugüne kadarki tecrübelerimiz söylüyor ki istikrarlı hükümetler döneminde Türkiye en az yüzde 5 büyümüş. Ortalama yüzde 6 ve yüzde 7 büyüme dönemlerimiz var. Her yıl Türkiye ortalama yüzde 5, yüzde 6 büyürse 2050 yılında Türkiye Almanya'yı da geçiyor ve Avrupa'nın en büyük, en güçlü ülkesi haline geliyor. Ama Türkiye yine son 42 yılın 30 yılında olduğu gibi enerjisini kendi içinde harcamaya devam ederse bırakın 2050'yi, 2550'de bile bizim Avrupa'yı yakalama imkanı yok. Onun için size çağrımız gelin bu anayasa değişikliğini gerçekleştirelim."

