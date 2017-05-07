Bakan Işık'ın makam aracı, şehit oğlu için düğün aracı oldu

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde şehit Piyade Üsteğmen Serkan Çakal'ın oğlu 9 yaşındaki Metehan'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. Bakan Işık'ın aracının önüne 'Metehan' arkasına ise 'Maşallah' yazıları yapıştırılırken, balon ve tüllerle araç süslendi. Metehan makam aracına arkadaşıyla birlikte binerken, polis araçları eskortluk yaptı.

Piyade Üsteğmen Serkan Çakal, 9 yıl önce Hakkari'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Eşi şehit düştüğünde 3 aylık hamile olan Zeynep Çakal, şimdi 9 yaşında olan oğlu Metehan için sünnet düğünü yaptı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sünnet olan Metehan için makam aracını tahsis etti. Kırmızı plakalı makam aracının ön kısmına 'Metehan' arkasına ise 'Maşallah' yazıları yapıştırılırken, balon ve renkli tüllerle araç süslendi. Makam aracı Metehan'ın evinin önüne geldi. Metehan makam aracına binerken büyük sevinç yaşadı. Metehan, annesi Zeynep ile birlikte makam aracının önünde çektirdi. Metehan bir arkadaşı ile birlikte makam aracına bindi. Yunus ve polis ekipleri eskortluk yaparken oluşan konvoy ilçede tur attı. Metehan elindeki kumanda ile siren çaldı. Metehan makam aracındayken etrafa el sallarken büyük sevinç yaşadı. Düğünün yapılacağı Prof. Dr. Turan Güneş İlçe Halk Kütüphanesi Salonu'na geçildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak salona gelirken, Metehan'a altın takarak, hediyeler verdi.

Metehan, annesi Zeynep ile birlikte piste çıkarken, anne ve oğlunun oyunu beğeni ile izlenildi. Metehan Çakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ne geldiğinde annesi ile birlikte Kocaeli Valiliği'nde ziyaret ettiğini, Cumhurbaşkanı'nın ne istediğini sorduğunda sünnet düğününde konvoy istediğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın isteğini yerine getirmesiyle mutlu olan Metehan, makam aracına bindiği için mutlu olduğunu, düğününde çok eğlendiğini söyledi.

DHA