Bakan Işık’tan Baykal’a: Yazıklar olsun

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın "Hayır çıkarsa, düşmanı İzmir’de denize dökmüş kadar sevineceğiz" dediğini belirterek, "Yani 'Evet' verenler işgalci Yunan askeri öyle mi Yazıklar olsun, sen neden 'Hayır' demek istediğini anlat millete" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yalova'nın Altınova İlçesi'nde AK Parti teşkilatı tarafından düzenlenen 'Ülkem İçin Evet' adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Bakan Işık, "Eğer Türkiye, 2050 yılına kadar istikrarlı hükümetler tarafından yönetilirse, son 14 yılda olduğu gibi güçlü hükümetler tarafından Türkiye yönetilirse yılda en az yüzde 5 ortalamayla devam ederse, 2050 yılında tartışmasız Avrupa’nın en büyük ülkesi olmuyor, aynı zamanda Avrupa’nın en güçlü ülkesi oluyor. Birilerinin uykularını kaçıran gerçek bu gerçek" dedi.

İKİ BAŞLILIK ORTADAN KALKACAK

16 Nisan’da yapılacak referandumda 'Evet' oyu çıkması halinde Türkiye’de iki başlılığın ortadan kalkacağını söyleyen Bakan Işık, şöyle konuştu:

"Aslında Türkiye 21 Ekim 2007 referandumuyla birlikte fiilen başkanlık sistemine geçti. Eğer bir sistemde cumhurbaşkanı hem güçlü hem yetkiliyse bunun adı başkanlık sistemidir. Eğer bir sistemde başbakan hem güçlü hem yetkiliyse bunun adı da parlamenter sistemdir. Şimdi fiilen cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş bir Türkiye’nin bunu resmileştirmesi gerekmez mi Gerekir. Bakın, bu sistemin artık çift başlı olduğunu herkesin görmesi lazım. Şimdi kritik soru şu: Biz şu anda Türkiye’de, cumhurbaşkanı mı, başkan mı Bugün hamdolsun çok köklü dostlukları olduğu için bu sorunu yaşamıyoruz ama yarın farklı partilerden olursa ve birbirleriyle anlaşamazlarsa kimin dediği olacak Eğer anayasaya bakacak olursak cumhurbaşkanının dediği olması lazım. Çünkü yetkiyi cumhurbaşkanlığı vermiş ama halk da sorunlarımı çöz diye başbakana yetki vermiş. Şimdi bir an için 7 Haziran seçimlerini düşünün. Sayın Bahçeli’yi ikna etmiş olsalardı, Sayın Bahçeli, 'tamam ben geliyorum' demiş olsaydı CHP, MHP, HDP koalisyonu kurulmuş olsaydı bir tarafta 10 ay önce yüzde 52 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı var, diğer tarafta halktan yüzde 53 destek almış hükümet var. Kimin dediği olacak. İnanın bu Türkiye için tam bir kaostur."

BAYKAL’A TEPKİ

Son dönemde 'Hayır' cephesinden yapılan açıklamaları eleştiren Bakan Işık, şöyle devam etti:

"Şu son günlerde herhalde anketlerde evetler bir hayli öne geçtiği için bunların aklıselimi gitti. Sağduyuları kayboldu. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Yani bu kadar yıldır siyasetin içerisinde olan Deniz Baykal, 'Hayır çıkarsa, düşmanı İzmir’de denize dökmüş kadar sevineceğiz' dedi. Yani 'Evet' verenler işgalci Yunan askeri öyle mi Yazıklar olsun, sen neden 'Hayır' demek istediğini anlat millete. Bırak kararı millet versin. Konya Milletvekili de 'Evet' çıkarsa Samsun’a çıkacakmış. Orada efendim İzmir’den denize dökecekmiş. Bu adam da kim biliyor musunuz Emekli tabip binbaşı. Sana bu milletin harcadığı emeklere yazıklar olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli üniformasını giymiş biri olarak kendi ülkenin en az yarısını işgalci Yunan askeri gören kafandan, Allah seni ıslah etsin. Yani sana emek veren hocaların, eğer vefat ettilerse mezarda kemikleri sızlıyordur. Böyle edepsizlik olur mu"

Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Işık, "'Son dönemlerde Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkanı kulağının duymaması, bunu nasıl izah ediyorsunuz' derseniz, değerli hemşerilerim, adam 7 seçimdir yüzde 25’i yakalayamadı. Şimdi biz çıtayı yüzde 50’ye yükseltiyoruz. Yüzde 25’i yakalayamayan yüzde 50’yi yakalayabilir mi Şimdi eğer sandıktan 'evet' çıkarsa sadece Türkiye’ye iyilik olmayacak. Bu aynı zamanda CHP’ye büyük iyilik olacak. Niye biliyor musunuz Sandıktan 'evet' çıkarsa CHP’liler, Kılıçdaroğlu’na diyecek ki 'Ya arkadaş 8 defa seninle denedik olmuyor. Artık sen bu işi bırak da başka bir adam gelsin.' Peki, 'Kim CHP’yi iktidar alternatifi yapabilir' derseniz, milletin değerlerine sahip, insanlara tepeden bakmayan, insanları göbeğini kaşıyan adam diye görmeyen, başörtüleri öcü gibi karşılamayan, dindar insanları memleket düşmanı diye göremeyen bir insan CHP’nin başına gelmeli. Bu CHP’ye de büyük bir iyilik olacak" diye konuştu.

Bakan Işık, daha sonra Tersaneler Bölgesi'nde işçilerle bir araya geldi.

DHA