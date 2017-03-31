Bakan Işık'tan Fırat Kalkanı yorumu: Yeni operasyonlar yapılabilir (5)

'ŞİRAN EVET DİYOR' YAZILI PESTİLLE KARŞILANDI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhane Belediyesi tarafından yaptırılan Kapalı Pazar Alanı, Çok Amaçlı Salon, 200 araçlık otopark ile 22 dükkanın toplu açılış törenine katıldı. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bakan Işık'a, üzerinse 'Evet' yazılı tablo ile 'hoş geldiniz' yazılı pestil hediye etti.

Daha sonra Şiran İlçesi'ne geçen Bakan Işık, burada da, üzerinde 'Şiran hep birlikte evet diyor' yazılı pestille karşılandı. Toplu açılış töreni ile yapımı tamamlanan Hükümet Konağı, Halk Eğitim Merkezi binası ve Kapalı Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştiren Bakan Işık, Kelkit İlçesi'ne gitti.

'HALK YETKİ VERDİĞİNDE HESAP SORAR'

Kelkit Belediyesi önünde ilçe Kaymakamı Naif Yavuz ve Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Fikri Işık, referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Kelkitlilerden rekor düzeyde 'evet' oyu istedi. Bakan Işık, 'Bir kişiye bu kadar yetki veril mi' eleştirilerini hatırlattı ve şunları söyledi:

"Yetkiyi veren kim, senin babadan mı alıyoruz yetkiyi Yetkiyi halktan alıyoruz. Halk yetki verdiğine hesap sorar. Halk yetki verdiğinden icraat bekler. Memleket diktatörlüğe gidermiş. Kusura bakmayın. Bugüne kadar bu millet hiçbir diktatöre oy vermedi. Bugüne kadar bu millet kim yanlış yaptıysa, sandıkta faturayı kesip önüne koydu mu Kılıçdaroğlu'nun bu kadar yoğun hayır kampanyası sürütmesinin altında ne yatıyor 7 defa seçime girmiş ve hiçbir defa yüzde 25'i görememiş. Bu sefer yeni sistemde iktidar olmak için yüzde 50 gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na söylemek lazım; yüzde 25'i bulamayan yüzde 50'yi nasıl bulacak Onu bildiği için var gücü ile 'Hayır' için uğraşıyor. Ama nafile. Kelkit'ten yüzde 50 oy alamadan iktidar olamazsın. Ak Parti'yi iktidar yapan Kelkit'tir, Gümüşhane'dir, Anadolu'dur, Türkiye'dir. Ak Parti sizlerin bağrından çıkan bir partidir."

Bakan Fikri Işık, ardından Erzincan'a hareket etti.

DHA